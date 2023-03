C’est un autre projet de loi qui se heurte à des opposants déterminés. L’Assemblée nationale a entamé lundi l’examen du projet de loi d’accélération du nucléaire, corsé par la polémique sur la réforme de la sûreté de ce secteur toujours aussi sensible, contre laquelle des centaines de personnes ont manifesté aux abords du Palais Bourbon.

Avec ce texte pour faciliter la construction de six nouveaux réacteurs EPR à l’horizon 2035, « ce n’est ni plus ni moins le fil de la plus grande aventure industrielle française depuis les années 1970 que nous renouons », a affirmé la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. Contre les énergies fossiles, « accélérer les énergies renouvelables, c’est être écologiste. Relancer notre filière nucléaire, c’est être écologiste », a-t-elle lancé.





Les députés ont quatre jours pour étudier les 650 amendements sur ce texte. Dans une actualité toujours agitée par la réforme des retraites, le gouvernement mise sur le traditionnel soutien de la droite à l’atome pour une adoption sans trop de difficultés en première lecture, après le très large vote du Sénat fin janvier. Ce texte n’est « en rien le grand soir », mais « a le mérite de remettre le nucléaire au centre des discussions et de notre mix énergétique », souligne le député LR Jérôme Nury.

Des protestations jusque dans la majorité

Mais les opposants au nucléaire, EELV et LFI, comptent s’appuyer sur deux événements récents pour enflammer les débats : la fissure « importante » révélée dans la tuyauterie d’un réacteur de la centrale de Penly (Seine-Maritime), et la disparition annoncée de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), expert technique, que l’exécutif veut fondre dans l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), le gendarme des centrales.

Le gouvernement a ajouté la réforme de la sûreté nucléaire par un simple amendement, adopté par les députés en commission. Mais elle suscite l’ire des syndicats de l’IRSN comme de l’ASN, de la gauche, et des protestations jusque dans la majorité. L’intersyndicale de l’Institut a organisé une nouvelle journée de grève lundi et une manifestation près de l’Assemblée. Des centaines d’agents de l’IRSN, de Paris, Marseille ou Cherbourg ont défilé jusqu’aux Invalides, avec des slogans comme « IRSN démantelé, sûreté nucléaire bradée » et « la relance du nucléaire au mépris de la sécurité ».