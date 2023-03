Avec leurs centrales solaires mobiles, ils électrifient les zones isolées

De l’électricité pour un festival au beau milieu d’un champ, ou pour un petit hôpital au fin fond de la brousse, le tout sans utiliser un groupe électrogène qui carbure au diesel. C’est bon pour le moral, c’est bon pour la planète… et c’est bon pour le porte-monnaie. Ecosun Innovations, société Alsacienne, a mis au point des unités de production d’électricité mobiles Plug & Play, équipées de panneaux solaires (made en Alsace) et de batteries européennes. De quoi remplacer les coûteux et polluants groupes électrogènes diesel.

Développées au départ pour des zones en développement, ces unités de production connaissent depuis deux ans une « vraie demande » des professionnels, mais aussi des particuliers, selon Frédéric Rohmer, directeur d’Ecosun Innovations. « Un peu contre toute attente en Europe, et particulièrement en France », précise-t-il. Métiers de la construction (BTP), organisateurs de grands évènements, écotourisme… La production d’énergie verte attire. « Tout est pré-monté, pré-cablé, prêt à être déployé en quelques minutes avec l’aide de deux trois personnes. Reste plus qu’à appuyer sur le bouton ''on'' », explique Frédéric Rohmer, qui ne manque pas de faire remarquer que cela ne nécessite pas non plus de spécialistes de batteries ou de management de l’énergie.

Et l’électricité, le groupe Ecosun la maîtrise depuis quinze ans, notamment sur tout le Grand-Est : producteur et installateur d’énergie photovoltaïque pour les industriels, le département Innovations du groupe, créé il y a cinq ans, a mis au point une gamme de solutions solaires mobiles Plug & Play. Notamment en container, transportable au bout du monde par bateau. Leur terrain de jeux ? L’Afrique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient, et plus récemment l’Asie du sud-est et l’Australie.

« Un kW cinq à sept fois moins cher »

Exit la pollution, mais aussi le bruit et les odeurs… Le groupe électrogène mobile autonome permet l’électrification de zones isolées, en France et partout dans le monde. Car avec l’augmentation du prix des énergies fossiles et de l’électricité, le solaire à de quoi plaire et les commandes se multiplient. « C’est le résultat des coûts de l’énergie et de la volonté de réduire son bilan carbone. On arrive à produire avec un groupe électrogène solaire un kW cinq à sept fois moins cher », explique Frédéric Rohmer.

Le directeur se félicite d’avoir « en termes d’innovation, de mobilité et de haute puissance, trois longueurs d’avance dans le métier ». Brevet déposé, Ecosun a ainsi fourni des centrales solaires mobiles à de grandes organisations humanitaires comme Médecins sans frontières, l’OTAN, ou encore à de nombreux camps de réfugiés de l’UNHCR.





Puissance et succès

Il existe différents modèles mobiles selon les besoins. Le plus « simple », le cadre solaire, permettra à un bungalow de chantier d’être autonome énergétiquement. Il y a aussi le modèle sur remorque et les modèles container, avec leurs panneaux dépliants. « Il permet de fournir de l’électricité à tout un village d’Afrique, soit une centaine de cases, illustre le directeur. Bien plus encore s’il est connecté avec plusieurs autres containers. »

Si, jusqu’à la crise énergétique, Ecosun Innovations livrait principalement des commandes à l’unité, à présent elle est « plutôt consultée sur des centaines d’unités, parfois sur des contrats-cadres pour livraisons sur trois à cinq ans », se félicite Frédéric Rohmer.

Du coup, l’atelier d’assemblage actuel, situé près de Colmar dans le Haut-Rhin, se retrouve à l’étroit et la société compte ouvrir une grande usine dédiée à l’assemblage des groupes électrogènes solaires afin de répondre à la demande. Plus grande, pour peu qu’il y ait un peu de soleil quand même…