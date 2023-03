Elle a commencé à militer il y a à peine sept ans et est déjà une figure de référence en la matière. Alors que le pays s’apprête à vivre une nouvelle journée de grève ce mardi et que le mouvement semble se durcir contre la réforme des retraites, la jeune militante écologiste Léna Lazare rappelle que justice sociale et écologie sont indéniablement liées. « On sait très bien que lors de ces mouvements sociaux, des formes de solidarité se créent », assure-t-elle face à la caméra de 20 Minutes. Comme elle, de nombreux militants écologistes ont rejoint la lutte contre un projet de loi qu’ils jugent liberticide.

« Je pense qu’on peut gagner cette lutte »

Engagée depuis 2016 dans la lutte contre le dérèglement climatique, Léna Lazare, 24 ans, est aujourd’hui mobilisée aux côtés des manifestants pour le maintien d’un acquis social qu’elle juge indispensable. « Je suis assez révoltée par ce qu’il se passe actuellement, et par tout ce que les Français sont forcés de subir dans le monde du travail. On devrait être en train de se battre pour travailler moins ! », assène-t-elle.

Avec une vingtaine de mobilisations à son actif, notamment pour le climat, la jeune militante n’en démord pas : « Je pense qu’on peut gagner cette lutte, mais j’espère aussi que les liens que nous avons et allons nouer dans cette bataille permettront de nous organiser, à l’avenir, collectivement pour subvenir à nos besoins. Et ainsi réussir à s’affranchir d’un système qui est à l’origine du ravage écologique et de l’augmentation des inégalités sociales. »