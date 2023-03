« Il y a en a des dizaines de milliers, on les voit même le jour alors que c’est un animal plutôt nocturne. Dans la zone de Mauguio, le nombre de lapins de garenne, c’est vraiment quelque chose. » Délégué de la fédération départementale des chasseurs pour l’est de l’Hérault, Bernard Ganibenc détaille une situation extrêmement tendue à l’est de Montpellier. A tel point que la préfecture vient de classer l’animal, dans 12 communes près de Montpellier, comme « espèce susceptible d’occasionner des dégâts ».

« C’est un arrêté satisfaisant, reconnaît Olivier Grard. Mais il arrive bien tard. Ça fait cinq ans que l’on tire la sonnette d’alarme. On a perdu beaucoup de temps et aujourd’hui la situation est dramatique ». Comme de nombreux agriculteurs du Pays de l’or, le directeur général de Gradilis, exploitation agricole basée à Mudaison, est fortement touché par la prolifération du rongeur. « Les dégâts occasionnés par le lapin de garenne ont atteint un niveau exceptionnel avec près de 1.400 hectares de grandes cultures, vigne, maraîchage, arboriculture, impactés, précise la préfecture. Ils génèrent d’importantes pertes de récoltes et de lourdes charges financières pour les agriculteurs qui doivent mettre en œuvre des travaux de restauration de leurs cultures et des dispositifs de protection. »

L’intervention des fureteurs

Moins de chasseurs, moins de renards - considéré comme une espèce nuisible et pourchassée - plus d’urbanisation, sans compter les abords de la ligne nouvelle du contournement entre Montpellier et Nîmes, où le lapin prolifère sans la présence de l’homme… Sur ces terres agricoles, les raisons de cette surpopulation sont nombreuses. « Pendant longtemps, on a baissé la garde, avec la myxomatose qui causait une mortalité importante chez ces animaux, détaille Olivier Grard. Mais des espèces bien plus résistantes à cette maladie ont été importées des Etats-Unis, via l’Italie et l’Espagne ».

Ce classement prolonge d’un mois la période de chasse et, jusqu’au 30 juin, l’autorisation de piégeage. Dans le département, ils sont 70 piégeurs agréés et bénévoles. C’est accompagné d’un furet, un animal spécialement dressé pour cette tâche, qui leur a donné leur surnom de fureteurs, que chaque piégeur entre en action. Il repère les entrées des terriers, y place des pièges appelés des tubes. Le furet entre d’un côté du terrier, les lapins fuient de l’autre et sont pris au piège. « En moyenne, actuellement, on va piéger une cinquantaine d’animaux, à chaque passage », détaille Henry Chambe, vice-président de l’association des piégeurs agréés de l’Hérault. Les lagomorphes capturés sont relâchés vivant dans des zones où ils ne sont pas en surnombre, dans la garrigue notamment.

« On est en train de perdre la guerre »

Une femelle peut avoir entre trois et cinq portées par an, chaque portée étant constituée en moyenne de cinq petits. Parmi eux, les femelles atteignent une maturité sexuelle vers quatre mois. Alors, Olivier Grard a décidé de consacrer deux salariés agricoles à plein temps au furetage : « Ils sont agréés par la préfecture. J’ai acheté un couple de furets, qui ont été dressés. Pour revenir à un équilibre acceptable, il faudra plusieurs années. A condition que tout le monde travaille dans le même sens. On doit s’appuyer sur les chasseurs et les piégeurs agréés, mais leur nombre ne suffira pas. Chaque exploitant doit faire cette même démarche. »

Et, sans doute, retrouver un allier naturel pas loin d’avoir disparu des campagnes. « Le renard contribuait à un équilibre aujourd’hui rompu, conclut l’agriculteur. On demande à la préfecture qu’il soit enlevé de le liste des animaux nuisibles. Dans cette guerre contre le lapin qu’on est en train de perdre, c’est notre meilleur allié ».