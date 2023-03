Ouvrir sa fenêtre au petit matin et être saisi par de mauvaises odeurs n’est pas toujours agréable. Cela l’est encore moins quand on ne sait pas à qui s’adresser pour savoir ce qui se passe ou pour que cela cesse. Alors pour ne pas se contenter de dire à sa voisine de palier : « ça pue ce matin, non ? », Atmo Grand-Est, association agréée par le ministère de la Transition écologique pour la surveillance de la qualité de l’air, a mis en place une plateforme numérique.

Baptisée jusqu’à ces derniers jours ODO, l’application gérée par l’agence Atmo Grand-Est s’est volatilisée depuis ce mois de mars et a évolué. Elle s’appelle à présent SignalAir. Si l’ancienne version, lancée en novembre 2020, concernait le territoire de l’Eurodistrict Strasbourg-kehl-Ortenau, dont principalement Strasbourg et la ville frontalière Kehl en Allemagne, le dispositif SignalAir s’étend à présent à l’ensemble de la région Grand-Est. Et cela devrait sentir bon pour la nouvelle plateforme, car rien que Strasbourg et Kehl comptent, depuis fin 2020 à ce jour, plus de 1.400 signalements. Il s’agit essentiellement des secteurs Est de la ville comme le Neudorf, l’Orangerie-Conseil des XV, la Robertsau près du port au pétrole, le Port du Rhin, selon les relevés d’Atmo-Grand-Est.

« L’objectif, c’est la participation citoyenne »

Odeur des poubelles du resto du coin, du centre d’incinération du secteur, d’un problème d’assainissement, tout peut être signalé. Une belle avancée sachant que les nuisances olfactives apparaissent comme le deuxième motif de plainte après le bruit, selon Atmo… Reste que si signaler, c’est bien, agir, c’est encore mieux. « L’objectif, c’est la participation citoyenne, explique Eric Herber, ingénieur études à Atmo Grand-Est. Avant la plateforme, il y avait plusieurs numéros de téléphone au sein de l’Eurométropole, de la ville, de Kehl, d’Atmo Grand-Est. Alors les demandes allaient aléatoirement auprès de ces structures ce qui compliquait le traitement des signalements. L’idée est donc de tous les centraliser pour pouvoir agir efficacement ».

Concrètement, le signalement « se fait facilement avec une géolocalisation automatique en moins d’une minute », promet encore Eric Herber. Après avoir téléchargé l’application gratuite, il faut renseigner quatre critères, comme la perception (nuisance ressentie comme une bouffée ou en continu), l’intensité de l’odeur, le niveau de gêne et son évocation (odeur de brûlé, d’œuf pourri, d’hydrocarbures). Il est également possible éventuellement de laisser un commentaire.

Petit bémol, qui peut être frustrant, « il n’y a pas de retour individuel », prévient Eric Herber. C’est le regroupement de signalements importants sur un secteur qui va déclencher une action, « mais on ne peut pas répondre individuellement à chaque signalement ». L’intention était à l’origine d’établir « une cartographie des secteurs problématiques », détaille encore l’expert. Et de poursuivre : « il nous fallait pouvoir identifier les nuisances pour enfin travailler sur leurs sources avec les services concernés. Il n’y a pas de réponse directe mais cela ne veut pas dire qu’il ne se passe rien derrière. » Il est d’ailleurs possible de consulter le rapport d’analyses sur le site d’Atmo-Grand-Est.

Cartographier, identifier, puis informer la ou les structures susceptibles de régler le problème. Pour les industriels, cela peut passer par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal). « Pour une problématique sur une courte période, sur des épisodes très marqués, sur du court terme, on peut aussi amener autour de la table les différents partenaires et acteurs du territoire pour mener rapidement des actions », précise Eric Herber. Cela peut aussi passer par la préfecture, comme cela fut le cas l’été dernier à Illkirch-Graffenstaden, ville limitrophe de Strasbourg. « Après plusieurs signalements, l’outil a permis d’identifier qu’il y avait une problématique olfactive sur le territoire, explique Eric Herber, de la remonter auprès de la préfète qui a mis en place un arrêté préfectoral par rapport à un industriel. Pour un problème d’assainissement, d’odeur de poubelles d’un restaurant, ça peut être l’un des services de la collectivité qui intervient au plus vite ». Et attention, car « on a souvent tendance à stigmatiser l’industrie, relève l’expert, mais il y a aussi des problèmes olfactifs liés à d’autres sources, notamment une activité agricole, de la restauration, l’assainissement, du brûlage de déchets à l’air libre. »