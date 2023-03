C’était le dernier recours. Mercredi 1er mars, le conseil d’État a rendu sa décision dans l’affaire du parc éolien offshore de Noirmoutier (Vendée). La plus haute juridiction française a écarté le dernier recours déposé par l’association Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu et par la Société de protection du paysage et de l’esthétique de la France. Une décision qui devrait permettre aux porteurs du projet de lancer le chantier rapidement, probablement dès l’été 2023.

Le projet de parc éolien offshore prévoit la construction de 62 éoliennes qui seront implantées à un kilomètre les unes des autres afin de laisser passer les bateaux de pêche. Installées à 12 kilomètres de l'île d'Yeu et à 17 kilomètres de l'île de Noirmoutier, les turbines seront forcément visibles depuis la côte, ce qui suscite quelques réticences, y compris dans les rangs des défenseurs du projet. « Ça reste de la pollution visuelle malgré tout, nous serons donc vigilants pour obtenir des compensations financières suffisantes », a indiqué à nos confrères de France Bleu le président de la communauté de communes Fabien Gaborit.









Le chantier devrait démarrer à l’été 2023 pour le consortium industriel EMYN retenu pour la construction. Les éoliennes seront construites par l’Allemand Siemens Gamesa. Les chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire construiront quant à eux la sous-station électrique, précise la radio locale. Le parc aura une capacité de production d’environ 2.000 GWh par an, soit presque la moitié des besoins en électricité de la Vendée. Une production légèrement supérieure à celle du parc éolien de Saint-Nazaire inauguré récemment. Installé au large du Croisic, ce dernier a fait des remous, les éoliennes étant jugées très visibles depuis la côte sauvage de Loire-Atlantique.