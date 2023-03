Dans la jungle, terrible jungle des Hauts-de-France. On ne va pas aller jusqu’à affirmer que la région est en train de devenir une terre sauvage peuplée de fauves. Pourtant, au cours des dernières années, plusieurs affaires impliquant des animaux sauvages ont fait couler beaucoup d’encre et alimenté les réseaux sociaux. Panthère d’Armentières, puma du Pas-de-Calais, loup de la Somme et, cette semaine, la lionne de Prouvy. Pour les spécialistes, il s’agit d’avantage d’un effet de prisme que d’un véritable phénomène.

Mardi, un habitant de Prouvy, près de Valenciennes, dans le Nord, a filmé un animal se baladant tranquillement le long d’une voie ferrée longeant son jardin. Un animal qui, à première vue, est loin d’appartenir à une espèce endémique de la région. « Ça ressemblerait plus à une lionne, un lionceau », avance-t-il dans la description de sa vidéo. En effet, le gabarit de ce gros félin ne souffre pas la comparaison avec un banal chat de gouttière. Dans le doute, un signalement a été fait aux autorités et des fonctionnaires de l’Office français de la biodiversité (OFB), la police de l’environnement, ont été dépêchés sur place, mercredi et ce jeudi.

« On est typiquement sur de l’animal sauvage »

« Nous avons une vidéo qui est en analyse chez nous sur laquelle on voit un félin se déplacer », confirme à 20 Minutes un agent du bureau nordiste de l’OFB. « La vidéo n’est pas de très bonne qualité et l’animal n’a pas été formellement identifié. On ne peut pas encore parler de lion », poursuit-il. Pourtant, une spécialiste travaillant dans un refuge habitué à recueillir des fauves est bien moins sceptique : « Ce n’est pas du chat ça, on est typiquement sur de l’animal sauvage, c’est évident, affirme-t-elle. Ça ne m’étonnerait pas que ce soit une jeune lionne. »









A ce stade, néanmoins, le mystère reste entier et les recherches se poursuivent. « Des investigations sont en cours sur place, notamment pour relever des traces éventuelles », précise à 20 Minutes l’OFB. Pour notre spécialiste, qui préfère rester discrète, la situation doit être prise au sérieux : « S’il s’agit bien d’une lionne, le laisser divaguer reste dangereux puisqu’il s’agit d’un animal sauvage, affirme-t-elle. Si elle a été élevée au biberon, il peut y avoir une certaine facilité à l’approcher, mais le pendant de ça est qu’elle n’aura pas peur de l’homme. »

Des cas de ce type restent malgré tout très rares. On se souvient, en 2019, de la panthère d’Armentières, détenue illégalement par un particulier dans un appartement. Fin 2021, dans le Pas-de-Calais, il y a eu ce grand félin, sans doute un puma, qui avait été aperçu plusieurs fois avant de disparaître comme il était venu. Au refuge de notre spécialiste, l’accueil de fauves errants est pourtant très rare : « Les grands fauves que l’on récupère proviennent le plus souvent de cirques ou de parcs animaliers. Ce que l’on voit en revanche plus souvent, ce sont des abandons de servals ou de caracals », reconnaît-elle. Des félins de taille plus modeste qu’un lion, néanmoins sauvages, dont la détention nécessite un certificat de capacité. « On n’a pas plus de signalement de ce type ici qu’ailleurs. De manière générale, c’est assez fréquent qu’on nous signale des ''gros félins'' qui se baladent et qui s’avèrent finalement être des chats », nous explique-t-on à l’OFB.