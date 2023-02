Si le Salon de l’agriculture semble particulièrement festif cette année, quelques ombres viennent ternir le tableau. Pénibilité du travail, sécheresse, pesticides… Et une nouvelle semble s’ajouter au tableau : « On a déjà perdu 100.000 exploitations agricoles en dix ans en France. » C’est l’affirmation faite par l’eurodéputé Les Républicains, François-Xavier Bellamy, à l’antenne de France Info.

Si pour certains « ce nombre est beaucoup trop important pour que ce soit vrai », pour d’autres c’est totalement possible et justifié. « Comment leur en vouloir alors qu’ils sont payés une misère, pour une retraite de misère ? », souligne une internaute. Pour un autre, plus que les conditions de travail, ce serait les conditions climatiques changeantes qui seraient responsables de cette diminution drastique. Qu’en est-il vraiment ? 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

Bien qu’il semble important, le chiffre avancé par François-Xavier Bellamy est exact. Tous les dix ans, le ministère de l’Agriculture compte le nombre d’exploitations agricoles en France et récolte différentes données à leur sujet. Lors du dernier recensement effectué en 2020, il apparaissait qu’il ne restait plus que 389.000 exploitations. Elles étaient 490.000 lors de l’étude menée en 2010. Soit effectivement une disparition de 101.000 exploitations agricoles, soit moins 21 %. « Mais la diminution est moins forte entre 2010 et 2020 qu’entre 2000 et 2010 », note l’étude. Le nombre d’exploitants diminue également, passant de 604.000 à 496.000.

Mais cette diminution du nombre d’exploitations, et d’exploitants, ne signifie pas pour autant que la surface utile agricole diminue. Selon la même étude, elle est restée plutôt stable, avec une baisse d’à peine 1 % à l’échelle du pays. En moyenne, une exploitation s’étend aujourd’hui sur 69 hectares. Soit 14 de plus qu’il y a dix ans et presque 30 de plus qu’au début des années 2000. En conclusion, de moins en moins de personnes dirigent de plus en plus de terres.

Une situation qui s’explique par le rachat de terres d’exploitants qui partent à la retraite, par de plus jeunes, moins nombreux. La profession vieillit de plus en plus et, comme le soulignaient quelques internautes, attirer de nouvelles générations avec la forte pénibilité du métier semble bien compliqué. Aujourd’hui, plus de la moitié des fermes sont dirigées par un exploitant qui a 55 ans ou plus. Toujours selon l’étude, parmi ceux qui ont dépassé les 60 ans, une majorité n’a pas trouvé, ou n’a pas cherché, de repreneur.

Le ministère de l’Agriculture parle de « défi démographique » pour parvenir à compenser ces nombreux départs à la retraite. Il faudrait 7.000 installations d’agriculteurs par an pour arriver à renouveler les générations. Toutefois, le ministère place ces espoirs en le nombre d’apprentis qui a augmenté ces dernières années passant de 35.000 à 45.000.