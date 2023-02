Un tapis de milliers d’abeilles, mortes, jonche un parterre de buisson dans le sud-est de Marseille. La découverte faite par Clean my Calanques, association de collecte de déchets bien connue des Marseillais, et a été relayée sur les réseaux sociaux, et repérée par France 3.





Pour l’heure, difficile de comprendre pourquoi ces milliers d’abeilles sont subitement mortes, toutes au même endroit. Des membres de l’association ont prélevé une trentaine d’individus afin de les envoyer à des spécialistes qui pourront éventuellement avancer une raison à cette mystérieuse hécatombe.