Ils n’auront pas gain de cause. Vendredi, le tribunal administratif de Lyon a débouté l’association Greenpeace France et les parents d’élèves de l’école Michel Servet en rejetant leur demande d’indemnisation. Une requête formulée pour réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de l’exposition de leurs enfants à la pollution impactant l’établissement. Mais dans son jugement, le tribunal a estimé que l’Etat n’était pas responsable et n’avait commis aucune faute. Ni la ville de Lyon, ni la métropole.

Le collectif et l’association avaient également sommé les autorités de prendre des mesures de nature à réduire l’impact de cette pollution, en restreignant notamment la circulation automobile au sein du tunnel de la Croix-Rousse jouxtant l’école.

« Pluralité de facteurs »

Si le tribunal observe que des niveaux de pollution inquiétants ont été relevés dans la cour de l’établissement, il estime que ce n’est pas le cas dans le reste du groupe scolaire. « Il n’apparaît pas que la pollution au dioxyde d’azote à l’intérieur des locaux aurait excédé les seuils fixés », ni que « les valeurs réglementaires fixées par le code de l’environnement aient été dépassées ».

Il indique également que « la pollution au dioxyde d’azote particulièrement élevée observée au niveau de la sortie du tunnel de la Croix-Rousse côté Rhône », et « plus particulièrement de la cour nord de l’école Michel Servet », résulte d’une « pluralité de facteurs ». La circulation automobile n’est responsable de la pollution qu’à hauteur de 40 %. « Les 60 % restants sont imputables d’une part à la topographie particulière du site marquée par la présence de la colline de la Croix-Rousse et la circulation des vents, et d’autre part à la forte congestion du trafic sur les quais du Rhône », argumente-t-il. Et de conclure : « La corrélation entre la pollution observée au sein de l’école Michel Servet et le trafic automobile du tunnel de la Croix-Rousse n’est pas systématique ».