Une « robe acajou, des cornes en forme de lyre », et des jumelles aux poils frisés pour ravir les visiteurs. La vache Ovalie, égérie du salon de l’Agriculture et de l’élevage français, s’est installée ce vendredi au petit matin dans son enclos de la porte de Versailles, à la veille de l’ouverture aux visiteurs.

Partie dans la nuit de Saint-Alyre-ès-Montagne (Puy-de-Dôme), cette vache rustique de cinq ans est sortie de la bétaillère vers 7 heures sous le regard des caméras, accompagnée de ses deux velles âgées de quelques semaines, Utopie et Utopia. Dans un tintement de clochettes, l’égérie du salon issue de la race Salers, « qui a l’habitude de voyager » pour les concours, a calmement traversé l’immense hall 1 de la Porte de Versailles, encore désert, en suivant son tapis rouge.

« C’est une grande fierté »

A peine arrivée dans son box débordant de paille, la vache a tranquillement pris ses quartiers et les deux petites, collées à ses flancs, n’ont pas perdu de temps pour téter leur mère. Le « stress du transport, de l’arrivée » s’est envolé quand les éleveurs d’Ovalie ont vu la star au front large et aux cornes emblématiques sur les affiches de Paris. « C’est une grande fierté », s’en est ému Michel Van Simmertier, pressé d’accueillir les visiteurs et de leur faire découvrir la qualité de l’élevage français. « C’est émouvant pour un éleveur de voir sa vache comme ça », a ajouté Marine Van Simmertier, qui décrit Ovalie comme une vache « patiente et adorable », et dit sa hâte de la présenter au grand public.









« On va la laisser se reposer, elles vont se coucher quelques heures puis il faudra faire les shampooings, les douches, pour être en forme » et en beauté avant l’arrivée des visiteurs et l’inauguration du salon par le président Emmanuel Macron samedi. Le salon durera jusqu’au 5 mars.