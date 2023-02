Polluer coûte actuellement cher pour les entreprises. Le prix du carbone européen a en effet dépassé 100 euros la tonne mercredi, rendant plus onéreuses les émissions du principal gaz à effet de serre pour les entreprises du continent, avant une réforme importante menée par Bruxelles.

Le prix du contrat de référence pour la tonne de carbone en Europe a atteint 100,60 euros dans la matinée mercredi, avant de redescendre et de finir à 96,30 euros la tonne. Mardi, il a même atteint 101,25 euros, selon les données de l’agence de presse financière Bloomberg. C’est la première fois que ce contrat de référence, équivalant à un droit à polluer pour les entreprises en Europe, dépasse les 100 euros depuis la création du marché en 2005.

Une façon de taxer les énergies les plus émettrices

Via le système européen d’échange de droits d’émission (ETS), les entreprises des secteurs de l’énergie et de l’industrie reçoivent des quotas gratuits d’émissions de CO2 et doivent acheter des droits supplémentaires si elles veulent dépasser leurs quotas, à un prix qui fluctue selon la demande. Mettre un prix sur la tonne de CO2 rejetée dans l’atmosphère est une façon de taxer les énergies les plus émettrices, dans le but d’inciter consommateurs et entreprises à recourir à des énergies propres… et à moins réchauffer le climat.

Parmi les raisons d’une telle hausse, « un plus grand optimiste économique » pour la zone euro, qui pourrait se traduire par une hausse de la production des entreprises, et donc des rejets de CO2 qui en découlent, explique Barbara Lambrecht, analyste de Commerzbank. Les avancées de la réforme du marché carbone au niveau européen après un accord trouvé en décembre visant à durcir les règles du marché, et voté début février par le Parlement européen, poussent aussi les prix, note-t-elle.

Les analystes ne s’attendent pas à ce que le prix continue de monter dans les prochains mois. « La réévaluation à la baisse du prix du gaz par rapport au charbon constitue un facteur baissier », explique Trevor Sikorski, analyste d’UniCredit. L’envolée du prix du gaz en 2022 a poussé les entreprises à se tourner vers le charbon, une énergie bien plus émettrice de carbone. Mais le prix du gaz naturel européen tourne désormais autour des 50 euros le mégawattheure, un niveau près de sept fois inférieur à son pic d’août 2022.

« Les effets de normalisation dans le nucléaire français et l’hydraulique européen, ainsi que la progression des énergies renouvelables » pourraient aussi permettre aux entreprises de moins rejeter de gaz à effet de serre, selon Barbara Lambrecht.