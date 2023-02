La justice ne valide pas le projet controversé de méga-bassines destinées à certains agriculteurs du bassin Loire-Bretagne. Ce 21 février 2023, la cour administrative d’Appel de Bordeaux « confirme que le prélèvement d’1,6 million de mètres cubes d’eau pour l’irrigation d’exploitations agricoles dans ce département est illégal. »

Saisi par l’association Nature Environnement 17, le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 4 juin 2020, a annulé un arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 21 janvier 2019 qui autorisait les agriculteurs à prélever et stocker d’importants volumes d’eau à des fins d’irrigation.

Des réserves non compatibles avec le schéma de gestion de l’eau

Le tribunal avait alors pointé que les quantités envisagées n’étaient pas en accord avec « le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Sèvre Niortaise et du Marais poitevin, dont l’objet est notamment d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau », pointe la cour administrative d’appel de Bordeaux, ce mercredi, dans un communiqué. Elle confirme le caractère excessif des volumes de prélèvement autorisés par l’arrêté préfectoral.

Celui-ci, qui a comme objectif d’aider les agriculteurs à faire face aux épisodes de sécheresse, autorisait le syndicat mixte des réserves de substitution du département un projet de construction et d’exploitation de six réserves de substitution à usage agricole.

La cour rappelle que le SAGE, qui régit toutes les décisions administratives relatives à l’eau, limite les volumes prélevés à 80 % du volume annuel maximal précédemment prélevé dans le milieu naturel. « Après avoir invalidé la méthode de calcul des prélèvements réalisés antérieurement, qui avait conduit à surévaluer leur importance, la cour constate que les volumes de stockage de l’eau autorisés par l’arrêté préfectoral excèdent ce seuil de 80 % », conclut le communiqué.