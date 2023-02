Le bien-être des volailles fait l’objet de discussions à Bruxelles. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), dans deux avis scientifiques publiés mardi, a recommandé la fin de l’élevage des volailles en cage et de leur mutilation. Les avis du régulateur, réclamés par la Commission européenne, se basent sur des études ayant identifié les « dangers » auxquels sont exposés poulets de chair et poules pondeuses dans les élevages de l’Union européenne.

A titre préventif, l’EFSA préconise entre autres de bannir l’élevage en cage - individuelle ou collective - responsable selon elle de « stress de l’isolement » ou « du groupe », de « restriction de mouvements » ou encore de « problèmes de repos » chez ces volailles. En remplacement de ce système de production, le régulateur européen lui préfère le système dit « volière » : des structures à étage avec perchoirs, et espaces de ponte pour les poules.

Réduire la densité des élevages

L’EFSA recommande dans le même temps de réduire la densité des élevages et d’arrêter les mutilations qui consistent par exemple à couper les crêtes ou le bec de ces gallinacés pour éviter par la suite qu’ils ne se mutilent entre eux. Elle pointe du doigt aussi la nécessité pour ces volailles d’avoir accès à des espaces extérieurs, ou du moins à des « vérandas », et indique même que le bruit ambiant des élevages ne devrait pas dépasser 75 décibels.





Dans le cadre de sa stratégie « Farm to Fork » (« De la Ferme à la Fourchette »), la Commission européenne a sollicité ces avis scientifiques en vue de la prochaine révision de la législation européenne sur le bien-être animal. En août, l’EFSA avait de la même façon formulé un avis sur le bien-être des porcs d’élevage, et cinq en septembre sur celui des animaux durant le transport. Elle doit d’ici à mai se prononcer sur les veaux d’élevage, les vaches laitières, canards, oies et cailles.