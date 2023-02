On ne sait toujours pas exactement ce que c’est. Ce que l’on sait, c’est que la substance n’est pas toxique. Frappée par une mystérieuse nappe suspecte, la baie d’Audierne peut souffler. D’après les analyses menées par l’Ifremer, l’étrange pollution ne présente aucune toxicité. Les scientifiques affirment que le phénomène devrait même « disparaître dans les prochains jours », sous l’effet des courants et marées, précise la préfecture du Finistère.

Apparue vendredi, en fin d’après-midi, la nappe suspecte avait été repérée à une centaine de mètres de la très sauvage pointe de la Torche, sur la commune de Penmarc’h. Les prélèvements effectués par les pompiers et analysés par l’Ifremer ont permis de se faire une petite idée de l’origine de la nappe, sans pour autant en être certain. Il s’agirait d’un phénomène de « bloom » consécutif à une efflorescence massive naturelle de plancton de type « mesodinium rubrum ». « De façon générale, aucune espèce toxique n’a été observée dans les échantillons analysés », rapporte la préfecture. Des phénomènes similaires avaient été observés à Doëlan-sur-Mer et Ploemeur (Morbihan) ces derniers jours.





La préfecture avait interdit le ramassage des coquillages et les activités nautiques en attendant de connaître la nature de cette substance. L’ensemble des restrictions a été levé par le préfet Philippe Mahé.