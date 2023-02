Le spectacle est toujours au rendez-vous. Porté par d’importants coefficients, l’océan atlantique se plaît à se retirer loin de nos côtes, pour le plus grand plaisir des amateurs de pêche à pied. Mais soyez prudents ! Car quelques heures après s’être retirée, l’eau fera son retour au grand galop, se plaisant parfois à se fracasser sur le littoral pour un spectacle bien connu à Saint-Malo. Depuis le lundi 20 février, les grandes marées sont arrivées. Mais savez-vous à quoi elles sont dues ? Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la raison ne se trouve pas sous l’eau mais très haut… Dans l’espace, au niveau de la lune.

Chaque jour, la rotation de la Terre sur elle-même génère un phénomène de marée. Quand un océan est dans l’axe de la lune, la force gravitationnelle entraîne un phénomène de marée haute, l’eau étant attirée par la lune. A l’inverse, elle baisse quand elle n’est plus dans l’axe de notre astre de nuit. Pour expliquer le rôle de cette force centrifuge de la Terre, certains utilisent parfois l’image d’une voiture. Quand il est dans un virage, le véhicule a tendance à vous attirer vers l’extérieur. C’est la même chose avec la rotation de notre planète.





Les gros coefficients reviennent régulièrement

Le phénomène des grandes marées est dû au rapprochement de la lune. Cette dernière mettant un peu plus de 27 jours à faire le tour de la Terre, les gros coefficients reviennent chaque mois mais se décalent petit à petit. Pour avoir de très grandes marées, on peut aussi compter sur l’alignement de la Terre, de la lune et du soleil, ce qui entraîne une attraction plus importante.





#Prévention 🌊 Depuis ce matin et jusqu'au 23/02, ce sont les #GrandesMarées ⚠️ Soyez prudents et suivez les conseils des #SauveteursenMer #SNSM 👉🏻 https://t.co/a2T0peI5aa

En cas d’urgence en mer, RDV sur le canal 16 de votre VHF ou composez le 196 sur votre téléphone portable 🆘 pic.twitter.com/9bTmvx6ouP — SNSM (@SauveteursenMer) February 20, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Très appréciées des pêcheurs à pied, les grandes marées sont parfois le théâtre d’accidents dramatiques. Avant de s’aventurer sur les rochers ou les bancs de sable libérés des eaux, il est primordial de s’informer des horaires des marées et d’anticiper son retour. Les secours conseillent également de toujours se munir d’un téléphone portable et de regarder la côte régulièrement pour se rendre compte de l’éloignement. Lors des forts coefficients, la mer remonte très vite et génère de forts courants.