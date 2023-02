Le Brésil est une nouvelle fois endeuillé par une catastrophe naturelle. Une forte tempête accompagnée de précipitations « records » a fait au moins 24 morts dans plusieurs localités côtières de l’Etat de Sao Paulo, à la suite d’inondations et de glissements de terrain pendant le week-end du Carnaval, ont indiqué dimanche les autorités.

Jusqu’à présent, « 23 décès » ont été enregistrés dans la municipalité de Sao Sebastiao, située à environ 200 km de Sao Paulo, a déclaré le maire de la ville Felipe Augusto à la chaîne de télévision américaine CNN. Plus au nord, dans la ville côtière d’Ubatuba, une petite fille est morte à la suite des fortes pluies, a déclaré le gouvernement local.

L’état d’urgence décrété dans cinq municipalités

Le gouvernement de l’Etat de Sao Paulo a par ailleurs signalé que « 228 personnes avaient été déplacées et 338 autres évacuées ». Le nombre de personnes blessées et disparues n’a toutefois pas encore été précisé par les autorités, qui sont toujours à pied d’œuvre pour porter secours aux survivants.

Le gouverneur de l’Etat de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, qui a survolé la zone touchée par la tempête, a décrété l’état d’urgence dans cinq municipalités de cette région située au nord de Sao Paulo. Ce dernier a débloqué 1,5 million de dollars (1,4 million d’euros) pour les opérations de sauvetage.

Les volumes de précipitations « ont battu des records »

La municipalité de Sao Sebastiao, très fréquentée par les habitants de la région pendant le carnaval, a été l’une des plus touchées par la tempête. En vingt-quatre heures, 600 mm de pluie ont été enregistrés, soit deux fois plus que la moyenne mensuelle, a indiqué la mairie. Les volumes de précipitations ont été « exceptionnels et ont battu des records », a souligné Felipe Augusto, décrivant une situation « extrêmement critique ». Comme dans d’autres localités de la région, le programme des festivités a été annulé en raison des fortes intempéries.

Le président Luiz Inacio Lula da Silva se rendra ce lundi dans la zone touchée par la tempête. Il a promis de « réunir tous les niveaux de gouvernement » pour « s’occuper des blessés, rechercher les disparus, rétablir les routes, les connexions électriques et les réseaux de communication ».

Plus d’une centaine de pompiers s’activent encore sur ce terrain difficile d’accès, à l’aide de véhicules et de sept hélicoptères, a indiqué le gouvernement de Sao Paulo. L’armée a également été mobilisée, ainsi que deux avions militaires. Des groupes spécialisés de la Défense Civile ont aussi été déployés sur les lieux pour renforcer le dispositif de sauvetage.