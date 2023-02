« Plus aucun respect pour le vivant ». Alors que les cas de dauphins victimes de la pêche semblent se multiplier, un nouveau mammifère sans vie a été repêché samedi par l’ONG Sea Shepherd lors d’une patrouille au large des Sables-d’Olonne, en Vendée.

Cette fois, le corps du dauphin, découpé, a également été scarifié : sur son flanc, l’inscription "Sea Sheperd PD" (où le second "H" du nom de l’association est manquant) semble avoir été inscrite au couteau. « Ceux qui ont atrocement mutilé ce dauphin ne devraient plus jamais être autorisés à pêcher, a réagi l’association sur les réseaux sociaux samedi. Nous déposons plainte contre X pour mutilation d’espèce protégée et demandons l’ouverture d’une enquête pour retrouver les coupables. »







Des pêcheurs nous envoient un message en mutilant atrocement un dauphin et en scarifiant dans sa chair l’inscription « Sea Shepherd PD ». Quelle honte pour notre pays et pour l’ensemble de la profession sur laquelle ils jettent le discrédit. Nous déposons plainte contre X pour mutilation d’espèce protégée.



Dauphin retrouvé sur une zone de pêche au large des Sables d’Olonne.



« Honteux, horrible »

L’ONG sera présente ce dimanche après-midi à La Rochelle pour présenter le cadavre au public et continuer ses actions de sensibilisation autour de cette problématique. Contactée par 20 Minutes, Natacha Rault, représentante de l'association, explique que « c'est la deuxième fois que l'on trouve un dauphin scarifié, la première fois c'était il y a plusieurs années, on avait retrouvé sur une plage un animal avec une inscription « Fuck Sea Shepherd ». Ce dauphin-là, nous l'avons trouvé samedi en mer, lors d'une patrouille entre deux zones. Nous avons vu quelque chose flotter, nous nous sommes approchés et nous avons vu ce dauphin sur lequel les flancs avaient été retirés, et nous avons vu cette inscription. »

« Nous ne mettons pas tous les pêcheurs dans le même panier, mais il y a vraiment un problème avec la pêche non-sélective en France, qui nous envoie un message, dénonce Natacha Rault. C'est honteux, horrible, de leur part, et ça les dessert. » Sea Shepherd va en profiter pour rappeler ses revendications dans les rues de La Rochelle. « Nous réclamons que certaines pêches, problématiques en ce qui concerne les captures accidentelles, soient interdites, et que des caméras embarquées soient installées sur les bateaux de pêche pour connaître l'impact réel sur les populations de dauphins. »

410 dauphins retrouvés morts échoués depuis décembre

Chaque année, des pics d'échouage de dauphins se produisent sur la côte Atlantique, durant quatre mois en hiver et un mois en été. « Sur ces périodes nous demandons comme les scientifiques des fermetures spatio-temporelles, poursuit Natacha Rault, c'est-à-dire des périodes de repos biologique dans les océans. » Selon les derniers chiffres de l'ONG, 410 dauphins ont été retrouvés morts échoués sur les côtes de l'Atlantique depuis le mois de décembre, « ce qui équivaut à 2050 dauphins morts, car les trois-quarts des carcasses coulent en mer et ne sont pas retrouvées. »

Selon l’observatoire Pelagis, déjà 127 dauphins ont été retrouvés morts pendant les trois premières semaines de janvier 2023, contre 73 sur le même mois en 2022.