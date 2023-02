La balade des chiens a pris un tour particulier, le 2 janvier dernier, pour un groupe de promeneurs. Les canidés ont amené leurs maîtres, qui se promenaient en ville à Royan, jusqu’à un sac de sport abandonné qui contenaient deux serpents de belle taille à l’intérieur. Ils l’ont immédiatement refermé avant de contacter Planet Exotica, un parc animalier spécialisé dans l’accueil de reptiles, qu’ils connaissaient.

Une espace prisée par les particuliers

« Il s’agissait de pythons royaux, une espèce non venimeuse, raconte Marc Jaeger, le directeur de Planet Exotica. Ils avaient froid, on les a placés en quarantaine dans un espace bien chauffé de notre centre, avant de contacter les services vétérinaires, l’office français de la biodiversité [OFB] et la direction départementale de protection des populations [DDPP]. » La ville de Royan a pris un arrêté de placement temporaire des reptiles auprès de Planet Exotica. Au bout de 14 jours, personne ne s’étant manifesté pour les réclamer, ils ont fait l’objet d’un placement définitif.









Dûment enregistrés auprès de l’i-fap, le service d’identification de la faune sauvage protégée, les deux serpents sont maintenant des résidents permanents du Parc. « Les gens ne s’informent pas assez en amont avant d’adopter ces reptiles, regrette le directeur du Parc. Ils sont très peu expressifs, pas comme des chiens ou des chats, et il faut savoir interpréter leurs petits signes. » Pas trop grands et plutôt faciles à maintenir, ces pythons ont un certain succès à l’adoption, au rayon des nouveaux animaux de compagnie.