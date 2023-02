Réduire la vulnérabilité des territoires. C’est un des enjeux de la mission sur la modernisation de la Sécurité civile et la protection contre les risques majeurs, confiée par le président de la République à Hubert Falco, ancien ministre et ancien sénateur du Var. Le maire de Toulon effectuait ce mercredi son premier déplacement dans le cadre de cette mission, à Bordeaux, à la rencontre des acteurs impliqués dans la lutte contre les feux de forêt l’été dernier.

Les discussions ne font que démarrer, et aucune annonce n’est sortie de cette première table ronde. Pourtant, les acteurs locaux, toujours traumatisés par les incendies de l’été 2022, attendent du concret rapidement. « Nous nous dirigeons vers un printemps plus sec que le printemps dernier, et s’il n’y a pas de pluie dans les semaines ou les mois qui viennent, nous risquons de nous retrouver avec un été pire que l’été dernier » s’inquiète le président du département, Jean-Luc Gleyze.

« C’est un peu tôt pour être alarmiste, mais la situation est préoccupante car nous avons un anticyclone qui est en train de s’installer sur la France, abonde Marc Vermeulen, le directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde. Il a peu plu, nous avons donc un massif qui est très sec, et nous faisons preuve de la plus grande vigilance. » Vigilance qui doit être partagée par tous. « Il faut faire très attention quand on se promène en forêt » demande le chef des pompiers girondins.

« La particularité du massif des Landes de Gascogne, ce sont les feux de printemps »

Jean-Luc Gleyze a tout de même retenu une phrase de cette première table ronde qui s’est tenue dans la matinée : « Il a été dit que la clé de la lutte ce sont les moyens aériens. J’espère donc que nous pourrons avoir prochainement un pré-positionnement des moyens aériens sur le massif des Landes de Gascogne. Les pilotes du syndicat national ont eux-mêmes indiqué avoir désormais entretenu les Canadair et pouvoir en mettre deux à disposition de la Gironde. » Pour autant, « il n’y a pas encore de décision nationale » regrette l’élu départemental.

Les sapeurs-pompiers souhaitent également un renfort aérien rapide. « Nous espérons des moyens aériens dès le printemps, car la particularité du massif des Landes de Gascogne, ce sont les feux de printemps » rappelle Marc Vermeulen. « Or, c’est une période durant laquelle nous avons des sols moins porteurs, et donc des difficultés d’engagement pour atteindre les feux. »

Pour cet été, Marc Vermeulen espère aussi qu’il pourra disposer « d’une frappe rapide de moyens aériens, pour appliquer la doctrine nationale sur les feux naissants. » Des Canadair, mais pas seulement. « Il y a eu des annonces du président de la République sur la location de dix hélicoptères bombardiers d’eau pour 2023, maintenant nous sommes dans l’attente des décisions d’affectation. »

Quinze camions arrivent en renfort jeudi et vendredi

Dans l’attente de ces moyens aériens, des renforts au sol vont arriver en Gironde jeudi et vendredi. « Nous ne serons pas en capacité d’avoir tous nos camions pour la saison printanière, j’ai donc sollicité le président de l’Hérault pour qu’il nous envoie quinze camions en moyens renforcés » annonce Jean-Luc Gleyze. « Nous avons toujours une bonne partie de notre parc qui est indisponible en raison de l’engagement sans précédent des sapeurs-pompiers de la Gironde l’été dernier, complète Marc Vermeulen. Ce renfort va donc nous permettre de faire le tampon, le temps de réparer nos camions, pour atteindre le plein potentiel d’ici à cet été. »









Ce n’est pas tout. « Nous commençons aussi à déployer la vidéosurveillance sur un certain nombre de secteurs, poursuit le président du département. Le déploiement complet prendra deux à trois ans, mais nous allons avoir de premières caméras pour effectuer du repérage de feu, mais aussi pour repérer celles et ceux qui peuvent allumer des feux. »

Des patrouilles de sapeurs-pompiers devraient être par ailleurs « prépositionnées à certains endroits pour être présentes au plus près en cas de départs de feu » explique encore Jean-Luc Gleyze, qui attend parallèlement la mise en place de « la météo des feux de forêt annoncée par le président de la République, et qui a vocation à mieux qualifier le risque sévère. Pour l’instant nous n’avons pas d’éléments concrets là-dessus. »

Entre juillet et septembre 2022, quelque 30.000 hectares de forêt ont brûlé en Gironde, un chiffre record depuis les grands incendies de 1949.