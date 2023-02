L’épisode « de pollution atmosphérique de type combustion hivernale » qui concerne la région Paca depuis dimanche s’étend désormais aux Alpes-Maritimes. Après avoir concerné les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Var, l’alerte pollution aux particules fines sera également déclenché pour le département de Nice mercredi.

« Ce mardi, AtmoSud a émis un bulletin sur la qualité de l’air entraînant le déclenchement du seuil information-recommandation dans les Alpes-Maritimes pour la pollution de type combustion hivernale. Mercredi, le département sera placé en alerte de niveau 1 », annonce la préfecture. « Les concentrations de particules sont en hausse surtout en soirée, en lien avec l’usage des chauffages au bois », précise l’observatoire de surveillance de la qualité de l’air de la région Paca.

Niveau 2 dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse

Conséquence, les vitesses maximales autorisées seront abaissées de 20 km/h mercredi, sans toutefois descendre en dessous de 70 km/h. Une mesure prise déjà depuis lundi dans le Var, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Et ces deux derniers départements passeront même au niveau 2 de l’alerte ce mercredi, qui implique des dispositions supplémentaires dans certaines entreprises.









Et le phénomène est parti pour durer. « Les conditions météorologiques anticycloniques stables, c’est-à-dire absence de vent et inversion thermique, sont défavorables à la dispersion des polluants et devraient durer, au minimum, jusqu’en fin de semaine », indique AtmoSud.