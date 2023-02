Quatre-vingt-trois pompiers français se sont envolés lundi vers le Chili afin d’aider les secours locaux à combattre les incendies gigantesques qui ravagent ce pays d’Amérique du Sud. Ces soldats du feu sont des pointures dans leur domaine, et qui vont tenter d’apporter leur expertise aux côtés des secours locaux.

Débordées par l’intensité et le nombre de foyers simultanés, les autorités chiliennes ont lancé un appel à l’aide international. Depuis le 1er février, 373.000 hectares de végétation (un bilan arrêté au 10 février) ont été brûlés, des milliers d’habitants ont perdu leurs maisons et 24 personnes sont décédées. « Le Chili a fait appel à l’assistance de ses partenaires, explique le Quai d’Orsay. Conformément aux instructions du Président de la République, la France a aussitôt proposé son aide et répond à la demande du gouvernement chilien ».

Des soldats du feu hyperspécialisés

Ce détachement est composé pour moitié de sapeurs sauveteurs des unités d’instruction et d’intervention de la Sécurité civile de Corte et de Brignoles. Pour l’autre moitié des sapeurs-pompiers et marins-pompiers des Sdis (Services départementaux d’incendie et de secours) de la zone sud (Ardèche, Ariège, Gers, Hérault, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Var et Vaucluse), du Bataillon de Marins-pompiers de Marseille et de l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

« Les personnels qui se rendent sur place sont des spécialistes en du feu tactique, des détachements héliportés et des détachements commandos », explique Jean-Claude Commes, lieutenant-colonel au Sdis des Pyrénées-Orientales, responsable des 42 pompiers civils qui se sont envolés lundi soir de l’aéroport de Marignane, pour atterrir dans la matinée au Chili. « Les 83 personnes affectées à cette mission ont des compétences dans les trois spécialités ».

Le contre-feu, une technique qui demande des années avant d’être maîtrisée

Les détachements héliportés et commandos sont des pompiers aguerris dans la lutte contre le feu en condition extrême, notamment dans des endroits escarpés et peu accessibles. Les feux tactiques demandent une très grande maîtrise des contre-feux, ces feux allumés volontairement par les pompiers en amont des incendies pour mieux les étouffer. « Il s’agit d’allumer une bande en avant de l’incendie. En brûlant ces végétaux, on prive le feu de son alimentation. C’est une technique qui demande des années de compétences sur les chantiers [les feux]. Elle s’acquiert petit à petit au fil des années, car il faut connaître le comportement du feu en fonction du type de bois de forêt, des conditions topographiques. ».

Outre sa maîtrise des feux tactiques, des opérations héliportés et commandos, Jean-Claude Commes n’a pas été choisi par hasard pour diriger le contingent civil. Il a travaillé pendant trois ans comme coopérant de la Sécurité civile en Amérique du Sud, en liaison notamment avec le Chili et le Pérou. Sa connaissance du terrain et de l’organisation de la sécurité chilienne doit permettre de gagner du temps dans cette course contre la montre lancée contre ces incendies qui ravagent le pays.