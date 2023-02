La situation ne s’améliore pas dans la région lyonnaise. La préfecture du Rhône vient de renforcer ses mesures concernant le pic de pollution de l’air, passant le niveau d’alerte au N2 dans le bassin lyonnais et nord Isère, ce qui concerne surtout les secteurs agricoles et industriels à qui il est recommandé de « réduire les émissions, y compris par la baisse d’activité ».









En plus des mesures en place, « l’épandage de fertilisants minéraux et organiques sans aucun procédé d’enfouissement », est également interdit et doit être reporté. Pour le BTP, les travaux « générateurs de poussières, tels que la démolition ou le terrassement » doivent être arrêtés et reportés à la fin de l’épisode de pollution.

Des contrôles renforcés

Les services de l’Etat ont également rappelé par communiqué que les mesures concernant la circulation différenciée restent appliquées. La semaine dernière, la préfecture avait pris un arrêté pour interdire la circulation des véhicules « Crit’Air » 5 dans la Zone à faibles émissions (ZFE) de la métropole lyonnaise auxquels se sont ajoutées les vignettes « Crit’Air » 4 et 3 depuis lundi. Et sur tous les axes routiers du département où « la vitesse limite autorisée est normalement supérieure ou égale à 90 km/h », la vitesse a été baissée de 20 km/h.

« La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a par ailleurs demandé aux forces de l’ordre de renforcer les contrôles », est-il écrit sur le courrier. Treize opérations ont été conduites ce lundi par la police nationale. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a précisé que ce pic de pollution est dû aux « conditions anticycloniques stables » qui « continuent de favoriser l’accumulation des polluants ».