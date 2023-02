Après les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse placés ce lundi en « alerte », c’est au tour du département du Var d’essuyer un épisode de pollution aux particules fines ce mardi. En conséquence la préfecture du Var a pris un arrêté de déclenchement de la procédure d’alerte de niveau 1 pour pollution de l’air, émettant quelques recommandations aux citoyens et aux automobilistes afin de réduire la portée de celle-ci.









Les autorités conseillent ainsi d’éviter les activités physiques ou sportives intenses et de veiller à aérer les locaux au moins dix minutes par jour. Elles appellent également à privilégier le covoiturage, les transports en commun ou les modes de déplacement non polluants. Aussi, gendarmes et policiers sont invités à renforcer leurs vérifications des contrôles techniques des véhicules.