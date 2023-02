Sur l’échelle internationale des événements nucléaires, cet incident est un « écart », au niveau 0, « une anomalie sortant du régime de fonctionnement autorisé ». L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) vient de communiquer sur son site qu’une nouvelle fuite radioactive avait été détectée à la centrale nucléaire du Bugey, dans l’Ain et à quelques kilomètres de Lyon. Comme le rapporte Le Progrès, c’est la cinquième en dix ans.

Un débordement en cause de cette fuite

Le 12 janvier dernier, EDF a indiqué à l’ASN avoir détecté une présence élevée de tritium, une substance radioactive, dans les eaux de la centrale. « La valeur maximale atteinte, mesurée le 1er février 2023, est de 814 Bq/L de tritium au niveau du second piézomètre », précise l’organisme. Le seuil qui déclenche une enquête pour rechercher et supprimer les causes de la contamination s’élève à 100 Bq/L.









Selon les premières investigations d’EDF, cette fuite proviendrait d’un débordement, le 10 novembre 2022, « de l’un des puisards recueillant les eaux pluviales et des effluents collectés en rétention, une partie des effluents ayant alors atteint le réseau de tuyauteries en béton ».

L’ASN assure qu'« aucune contamination de la nappe phréatique n’a été mise en évidence à l’extérieur du site »