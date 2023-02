A la suite d’un épisode de pollution aux particules fines, la préfecture du Rhône a pris des mesures de restriction dans la région lyonnaise. A partir de vendredi, 5 heures du matin, la circulation différenciée est instaurée sur le périmètre de la ZFE de la métropole de Lyon, interdisant aux véhicules classés « Crit’Air 4 » de rouler.

Sytral mobilités, qui gère les transports en commun de la métropole, a en conséquence annoncé que son dispositif « Tick’air » serait actionné vendredi, « permettant de voyager toute la journée » sur l’ensemble du réseau pour 3 euros.

Abaissement de la vitesse dans tout le département

En plus de la circulation différenciée, « un abaissement temporaire de la vitesse de 20 km/h » sur tous les axes routiers du département où « la vitesse limite autorisée est normalement supérieure ou égale à 90 km/h » a été mis en place. Cette mesure concerne aussi le bassin lémanique et la vallée de l’Arve, ont précisé les préfectures de l’Ain et de Haute-Savoie.

Cet épisode de pollution hivernale aux particules fines est lié au refroidissement des températures, entraînant une augmentation des émissions de chauffage, notamment au bois, a expliqué l’organisme Atmo. La faiblesse du vent a amplifié le phénomène.