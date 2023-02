Dragues, chaluts de fond, sennes démersales… Ces techniques de pêche ont toutes un point commun : l’utilisation d’engins traînants. Soit des filets - ou équivalents - déposés sur les fonds marins et reliés par câbles à un ou des bateaux de pêche qui les tractent sur de longues distances, depuis la surface.

Ces techniques sont redoutablement efficaces pour pêcher coquillages, palourdes, langoustines, merlans… Mais dans quel état laissent-elles les fonds marins ? Avec la surexploitation des ressources et les captures accidentelles, la dégradation des fonds marins est un autre grand enjeu environnemental de la pêche.









Des fonds marins peu connus mais loin d’être anodin

A plusieurs dizaines voire centaines de mètres sous la surface de la mer, là où ne parvient plus la lumière, les planchers océaniques n’en sont pas moins des habitats et garde-mangers cruciaux pour de nombreuses espèces. « Près de 3.000 d’invertébrés, de poissons et autres ont été identifiés dans les zones de coraux profonds que l’on peut trouver au large des côtes hexagonales », illustre Pascal Laffargue, chercheur en écologie marine à l’ Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer).

« Cette question des impacts sur les fonds marins est au cœur de l’actualité politique de la pêche », confirme Clara Ulrich, directrice scientifique adjointe à l’Ifremer. Encore plus depuis la COP15 biodiversité de Montréal, en décembre dernier, qui a abouti à l'objectif de protéger 30 % des mers et océans d’ici à 2030. « C’est aussi une préoccupation forte des pêcheurs d’assurer la durabilité de leurs pratiques, et donc la pérennité de leurs activités », assure Clara Ulrich.

Il faut dire alors l’importance de ces engins traînants dans la pêche française. Dragues, chalut et senne de fond débarquent, à eux trois, 36 % des volumes des poissons pêchés par les bateaux français. « Et 47 % si on parle en valeur », complète Clara Ulrtich.

68 % de la Manche balayés chaque année

Reste à connaître l’étendue des zones ratissées. C’est l’un des objectifs d'une étude initiée par les acteurs de la pêche de Normandie et des Hauts-de-France, à laquelle L’Ifremer participe, dont de premiers résultats ont été dévoilés. Focalisée sur la Manche, elle estime à 68 % la superficie de cette mer balayée chaque année par des engins traînants de fond, entre 2013 et 2018. Pour 24 %, la pression de pêche subie est même jugée très élevée, avec une moyenne de cinq passages par an, certaines zones ayant été probablement balayées dix fois, détaille Joël Veigneau, chercheur à l’Ifremer et coauteur de l’étude.

Déterminer l’état biologique de ces fonds marins les plus visités est difficile, en raison de la difficulté pour les scientifiques d’y accéder. L’Ifremer identifie plusieurs pressions causées par ces engins traînants sur le plancher océanique. Elles varient en fonction de la nature de ce plancher (rocheux, sableux, vaseux…) et de la taille et l’intensité des engins de pêche. La plus évidente de ces pressions est l’abrasion, « soit le décapage des sédiments », explique Benoît Vincent, ingénieur en technologie des pêches à l’Ifremer. Un exemple avec le bourrelet, une structure lourde dont la largeur peut atteindre jusqu’à 35 mètres et qui permet de maintenir le filet en contact avec le fond. Il exerce une pression moyenne équivalente à celle d’un groupe de personnes traînant leurs pieds sur le fond, compare l’Ifremer. L’abrasion est certes assez superficielle sur les sols rocheux, mais plus profonde (5 cm) sur les fonds sableux, et plus encore sur les fonds vaseux. « Cela suffit à causer des dommages aux habitats et aux espèces benthiques (qui vivent dans les fonds marins), plus encore si le passage des engins est fréquent », précise Benoît Vincent.





Carte des impacts cumulés des engins de pêche traînants en Manche - @Ifremer





Des espèces qui ont appris à résister à la pression ?

Ces fonds deviennent-ils alors des déserts ? Pas forcément, déduit-on à l’Ifremer. Exemple, là encore, en Manche. « Si ces espèces benthiques (oursins, ophiures, petits crabes et crustacés, étoiles de mer, vers tubicoles…) avaient été fortement modifiées, nous aurions assisté à un changement des espèces de poissons débarqués puisque la plupart s’en nourrissent, commence Joël Veigneau. Ce n’est pas le cas. Le système reste équilibré et relativement productif comparé aux volumes pêchés en Manche il y a encore trente ou cinquante ans. »

Ces espèces qui peuplent les fonds de la Manche résisteraient donc relativement bien à la pêche. Joël Vigneau l’explique en partie par la sélection naturelle, dans une zone où « la pression de pêche ne date pas d’hier mais de l’après-guerre, et où les marées et courants sont parmi les plus forts de France, voire d’Europe ». En clair : Les communautés présentes sont celles qui ont pu s’adapter à ces pressions.

Trouver l’équilibre entre pêche et préservation des écosystèmes

Cela n’enlève rien à l’impératif de réduire les impacts des engins traînants. Ne serait-ce parce qu’il y a des contre-exemples. Pascal Laffargue cite la plie, un poisson plat de la mer du Nord ; des analyses scientifiques tendent à montrer qu’il a bien été affecté par la dégradation des fonds marins et des ressources qu’il y trouvait.

Un point encourageant toutefois pour l’Ifremer : il serait possible de réduire les impacts sur fonds marins sans réduire l’efficacité de pêche, voire en l’améliorant. Benoît Vincent cite ainsi le projet de recherche « Reverse » qui vise à modifier les engins de pêches pour leur permettre d’être moins au contact du plancher océanique. « Cela se traduit aussi par des économies de carburant pour les navires, jusqu’à 10 % lors des expérimentations réalisées entre 2019 et 2021 », évalue-t-il. Plus facile alors d’obtenir l’adhésion des pêcheurs.