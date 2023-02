C’est un des symboles de l’Alsace, mais pas le plus connu. Dans l’ombre de la cigogne dont la réintroduction a été réussie ces dernières décennies, le grand hamster est toujours considéré en danger d’extinction. Même si leur nombre de terriers a doublé entre 2021 et 2022 selon le comptage réalisé par l’Office français de la biodiversité.

Cette problématique, Maria Luchankina n’en savait rien en arrivant à Strasbourg en 2010. Dans sa Sibérie, l’étudiante n’avait jamais vu ces petits rongeurs. « Mais je m’intéressais déjà beaucoup à la nature car mes grands-parents habitaient à la campagne. Et ce hamster d’Europe, son autre nom, vient jusqu’au Kazakhstan, souligne-t-elle. J’ai appris petit à petit à le connaître. »

A partir de huit ans

Mieux, à le dessiner dans le cadre de sa formation. « C’était pour rigoler au début mais on m’a dit que c’était bien alors… », rigole la trentenaire, dont l’illustration a servi au colloque international sur le sujet, en 2018 à Strasbourg. Une passion était née et la Russe a ensuite eu l’idée d’un jeu de société sur le grand hamster d’Alsace. Pourquoi ? « Parce qu’il existe des coloriages et des mini-jeux pour les enfants mais pour les adultes, ça devient vite sérieux, répond-elle. Je voulais proposer quelque chose de plus ludique grâce à l’art, tout en restant informatif. »

Car c’est elle qui a dessiné le plateau mais a aussi sculpté et coulé les figurines en résine. Le tout en concoctant un scénario, aidé par son frère, à même donc d’amuser les participants. « On peut jouer à partir de huit ans et c’est prévu pour deux à six joueurs. A quatre c’est très bien. Il y a deux équipes : une de hamster qui veut rentrer dans son terrier, et une de prédateurs avec un hibou et un renard, reprend la créatrice en évoquant encore les différentes zones du plateau. Champs après les moissons, ferme, champs de maïs, routes etc. »





Maria Luchankina est passionnée de hamsters et d'animaux en général. - Maria Luchankina

« Ça permet de mieux se rendre compte de ce que vit le hamster d’Alsace et comment le comportement des hommes affecte leur vie », insiste Maria Luchankina, qui espère ainsi « intéresser sur la cause ». Pour cela, son jeu intitulé Le hamster revient et traduit notamment en alsacien, doit désormais être édité. Elle a lancé en ce sens une campagne de financement participatif sur la plateforme Kickstarter. A ce jour, environ 2.700 euros ont été récoltés. Une somme encore assez loin de l’objectif fixé. « Il faudrait 6.000 euros sinon il ne verra pas le jour », lance l’artiste, qui ne « [se] paie pas » dans l’affaire, « c’est juste pour financer le matériel ». Et informer d’une manière différente sur ces « rongeurs super mignons ».