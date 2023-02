Cela fait un an et demi que le sujet divise dans les Côtes-d’Armor. A Plouisy près de Guingamp, le groupe norvégien Smart Salmon envisage de construire un élevage intensif de saumons capable de produire et de transformer 8.000 tonnes de poisson par an. En juillet 2021, les élus de Guingamp-Paimpol Agglomération avaient d’ailleurs donné leur accord au processus de vente du terrain où Smart Salmon devait implanter son usine géante de 55.000 m².

Mais depuis, l’opposition grandit autour de ce projet industriel dont beaucoup craignent les conséquences environnementales. Mi-janvier, le conseil municipal de Plouisy s’était ainsi prononcé à une large majorité contre l’implantation de cet élevage géant sur leur territoire, le maire pointant notamment du doigt le lieu d’implantation « qui n’est pas bien choisi » ainsi que le processus de salage de l’eau puis de dessalage qui « est très consommateur en électricité. »

Une usine trop gourmande en eau

Le sujet était une nouvelle fois sur la table jeudi soir lors du conseil communautaire de Guingamp-Paimpol Agglomération. Et coup de tonnerre, les élus ont cette fois voté contre l’implantation de l’usine Smart Salmon à Plouisy, rapporte Le Télégramme. La question de l’eau a été au cœur des débats, les élus s’inquiétant des rejets de cette ferme XXL qui consommera 600 m³ par jour. « La baie de Paimpol est le premier site conchylicole des Côtes-d’Armor, je me fais la porte-parole de ces professionnels de la mer, a indiqué la maire Fanny Chappé. La pérennité de leurs activités économiques repose entièrement sur la qualité des eaux. »

Les 2/3 des élus de Guingamp Paimpol agglo ont refusé ce jeudi soir de poursuivre les discussions avec Smart Salmon, en vue d'implanter une usine pouvant produire 8 000 tonnes de saumons par an à #Plouisy (22). Un tournant majeur dans ce dossier emblématique et très contesté. pic.twitter.com/U256bcDD9y — Sylvain Ernault (@SylvainErnault) February 2, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



A la pointe de la contestation, les associations environnementales ont salué le vote des élus de Guingamp-Paimpol Agglomération. « Les élus ont compris les impasses environnementales de ce projet anachronique, se félicite dans un communiqué Gilles Huet, membre d’Eau et Rivières de Bretagne. Pour une fois en Bretagne, les enjeux de la protection du littoral ont été pris en compte à l’amont. »









Mal embarqué, le projet d’usine géante de saumons n’est pas pour autant enterré. Une enquête publique sur son implantation est d’ailleurs prévue du 15 mars au 15 avril. Mercredi soir, les élus du conseil communautaire ont déjà annoncé qu’ils émettront un avis défavorable, précise le quotidien.