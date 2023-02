A Montpeyroux (Hérault), on produira bientôt des pellets maison. Dans cette commune rurale de 1.300 habitants, Julie et Julien Lognon, gérants de l’entreprise d’élagage et de paysagisme Arbor & Sens, et Laure et Didier Desvard, consultants en efficacité énergétique au sein du bureau DES Conseil, ont eu l’idée de créer une petite usine, pour produire ces granulés de bois, utilisés pour alimenter des chaudières et des poêles. Les pellets produits à l'usine Granuléro seront issus d’écodéchets uniquement.

« Avec Julie et Julien [Lognon], nous sommes devenus amis, et au cours de nos discussions, il nous est rapidement apparu évident qu’il fallait faire quelque chose des déchets de bois produits par leur activité, qui sont peu valorisés, explique Laure Desvard. Une partie part, en effet, à la déchetterie, une autre sert à nourrir leur sol, sur leur terrain, et une autre est transformée en plaquettes, et transportée loin. » Les granulés produits à Montpeyroux seront aussi conçus à partir de déchets des menuiseries aux alentours, car « nous nous sommes également rendu compte qu’elles rencontraient de gros problèmes pour le stocker et évacuer la sciure, poursuit cette consultante en énergie. Elles se retrouvaient, notamment, à devoir la transformer en briquettes, pour pouvoir la jeter plus facilement à la déchetterie. C’est une véritable épine dans le pied, pour elles. »









Un boom des chaudières et des poêles à granulés

L’usine, qui transformera tous ces déchets en granulés de bois, sortira de terre fin juin. Les pellets seront vendus à ceux qui le souhaitent, principalement aux particuliers qui vivent dans les 30 kilomètres aux alentours. Le quatuor à l’origine du projet songe à mettre en place des distributeurs, où les consommateurs viendraient récupérer les granulés avec leurs propres contenants, pour être écolo jusqu’au bout. L’usine devrait permettre de fabriquer 600 tonnes de granulés par an, et ainsi subvenir aux besoins de 600 familles du coin. Une deuxième ligne de production est déjà dans les cartons.

Cette usine à granulés est une aubaine, pour le marché. Car, depuis quelques années, dans les territoires ruraux, on s’équipe de plus en plus avec des chaudières et des poêles. « Sur notre territoire, il n’y a pas de réseau de gaz naturel, poursuit Laure Desvard. Jusque-là, les maisons étaient équipées de chaudières au fioul ou au propane. Le coût de ces combustibles a flambé, et les habitants ont donc cherché d’autres systèmes pour les remplacer. » Aujourd’hui, il est (en théorie) interdit de faire installer une nouvelle chaudière au fioul. C’est donc sur les appareils à granulés que les foyers se sont tournés, bouleversant le marché. Ouvrir cette usine exige un investissement d’environ 300.000 euros. Mais les Lognon et les Desvard ont été aidés par des fonds européens et par la région Occitanie.