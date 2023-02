Pour se chauffer, Mulhouse va créer un réseau de 50 km avec ses usines

L’investissement est à la hauteur du projet, ambitieux. L’agglomération de Mulhouse (Haut-Rhin) va se doter d’ici à trois ans d’un nouveau réseau de chaleur ayant la particularité de s’alimenter auprès de plusieurs industriels, a fait savoir mardi Mulhouse Alsace Agglomération (M2A). Coût de l’opération : 140 à 150 millions d’euros pour un « objectif » de mise en service en 2026, voire dès la fin 2025.

Le projet, long de 50 kilomètres, consiste à utiliser la chaleur « fatale » (excédentaire) dégagée par plusieurs entreprises fortement consommatrices d’énergie - le fabricant de verre Euroglas, le producteur d’engrais Borealis et les entreprises de la plateforme chimique W Europe - pour l’acheminer dans le « cœur d’agglomération » constitué essentiellement du centre-ville de Mulhouse, a exposé Remy Neumann, vice-président de M2A en charge des réseaux de chaleur.









« Grâce à son potentiel de plus de 200 gigawatts heure par an, nous pourrons plus que doubler notre production de chaleur urbaine », a souligné Fabian Jordan, président de M2A. Cette capacité de production d’origine industrielle correspond au besoin de chauffage de « 20.000 équivalents-logements », ont précisé les services de M2A.

Elle pourrait fournir l’usine automobile locale de Stellantis, située sur le parcours du futur réseau, ont souligné Fabian Jordan et Remy Neumann. Une porte-parole de l’usine a confirmé des « discussions sur ce sujet avec M2A, mais rien n’est encore signé ».

Cette chaleur fatale est une « énergie renouvelable, qui se substituera au gaz », a affirmé Remy Neumann. Ses industriels émetteurs sont situés près du Rhin, en périphérie du territoire de la communauté d’agglomération, ce qui explique la longueur des conduites qu’il faudra construire : « 30 kilomètres pour le transport entre la source et le cœur d’agglomération, puis 20 km au sein de celui-ci », a-t-il complété.