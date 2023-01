La France va devoir « doubler le taux d’effort » en faveur de la réduction des émissions de carbone pour atteindre ses objectifs en 2030, a souligné samedi le président Emmanuel Macron, en annonçant plusieurs mesures sectorielles.

« Aujourd’hui, on n’y est pas. Et si on ne change pas les choses, on n’y arrivera pas », explique le chef de l’Etat dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, deux jours après avoir réuni un conseil de planification écologique à l’Elysée.

Plus d’informations à suivre sur 20minutes.fr…/…