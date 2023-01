« Greenwashing, nom masculin : Utilisation fallacieuse d’arguments faisant état de bonnes pratiques écologiques dans des opérations de marketing ou de communication. » La définition du Larousse (qui préfère le terme francisé « écoblanchiment ») peut-elle s’appliquer à TotalEnergies ? Le géant pétrolier, à l’origine du projet d’oléoduc chauffé Eacop et de 23 autres « bombes carbones » selon une étude de l’ONG Reclaim Finance, met de plus en plus en avant son énergie « verte » auprès de ses clients.

Un argumentaire dans le viseur de la justice, puisqu’une enquête a été ouverte par le pôle économique et financier du parquet de Nanterre en décembre 2021, indique une source proche du dossier. L’information a été confirmée par le parquet de Nanterre, qui ajoute que cette enquête fait à la suite d’une plainte au pénal, en octobre 2020, de plusieurs associations de défense de l’environnement. Ces dernières accusent notamment le géant pétrolier de dégradation de l’air, a précisé le parquet.









En avril 2022, ce collectif d’associations (Wild Legal, Sea Sheperd France et Darwin Climax Coalitions) a déposé une nouvelle plainte, reprochant à TotalEnergies « d’autres pratiques » à l’origine selon elles « d’un écocide », a expliqué le ministère public. Encore à l’étude, cette nouvelle plainte n’a pas, à ce stade, provoqué l’ouverture d’une enquête ou été jointe aux investigations en cours. Contacté, TotalEnergies n’avait pas réagi dans l’immédiat.