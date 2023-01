Il faisait toujours partie des quatre départements placés en vigilance sécheresse avec le Jura, la Lozère et la Savoie. Mais depuis quelques jours, la menace s’est éloignée en Ille-et-Vilaine où les autorités viennent de lever l’état de vigilance qui était en vigueur depuis le 15 décembre. Si le début du mois de décembre avait été sec, les vacances de Noël ont en effet été pour le moins arrosées. Idem en ce début d’année où il a plu beaucoup et souvent dans le département.

Cela a eu pour effet de réalimenter efficacement les cours d’eau, à l’image du Meu, qui affichaient des niveaux extrêmement bas depuis cet été caniculaire. Les précipitations de ces dernières semaines ont également été bénéfiques pour les sols qui affichent désormais « un indice d’humidité des sols au-dessus de la médiane journalière », selon les données de Météo-France.

Poursuivre les efforts de sobriété

Bien creusé durant l’année, le niveau des barrages, à commencer par celui de la Chèze, plus grande retenue d’eau du département, est aussi remonté grâce aux pluies du mois de décembre et du début d’année. Autant de paramètres qui ont donc conduit les autorités à lever l’état de vigilance sécheresse dans le département.









La préfecture d’Ille-et-Vilaine en appelle malgré tout à poursuivre les efforts de sobriété. « Cette levée ne doit pas être un signal d’arrêt des efforts de réduction de la consommation en eau poursuivi par les particuliers, industriels, collectivités et exploitants agricoles depuis plusieurs mois », prévient-elle dans un communiqué. Un nouveau point de situation sera réalisé courant mars pour dresser le bilan de l’année 2022 et faire le point sur la recharge hivernale des nappes et le remplissage des retenues.