Seize voix contre et deux absentions. A une large majorité, le conseil municipal de Plouisy (Côtes-d’Armor) a tranché. Réunis mercredi soir, les élus de cette petite commune située près de Guingamp se sont opposés à l’implantation d’une usine d’élevage intensif de saumons sur leur territoire, rapporte Le Télégramme. Porté par le groupe norvégien Smart Salmon, le projet vise à construire une usine de 55.000 m² qui devrait produire entre 8.000 et 10.000 tonnes de saumon par an.

Mais sur place, l’opposition à cet élevage géant ne faiblit pas. Le 10 décembre, un millier de personnes avaient ainsi défilé dans les rues de Guingamp contre le projet. Les critiques portent notamment sur les conséquences sur la ressource en eau, les élus s’inquiétant des rejets de cette usine qui consommera 600 m³ par jour. Lors du conseil municipal, le maire Rémy Guillou a également pointé du doigt le lieu d’implantation « qui n’est pas bien choisi » ainsi que le processus de salage de l’eau puis de dessalage qui « est très consommateur en électricité. »

Les élus de l’agglomération se prononceront le 2 février

Des arguments également repris par Eau et Rivières de Bretagne. « La très grave sécheresse de cet automne, l’aggravation des problèmes d’approvisionnement énergétique, la nécessité de réduire la consommation foncière, font peser un doute considérable sur l’intérêt économique, social et environnemental d’accueillir un tel projet », dénonce l’association.









Après ceux de Plouisy, les élus de Guingamp-Paimpol Agglomération, qui avaient donné leur accord au processus de vente du terrain en juillet 2021, devront également se prononcer sur le projet d’usine de saumons le 2 février.