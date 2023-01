On pourrait y faire des châteaux. A Saint-Coulomb, à mi-chemin entre Saint-Malo et Cancale (Ille-et-Vilaine), une route côtière a été complètement recouverte de sable. L’auteur de cet ensablement soudain a un nom : Gérard. Cette tempête qui a sévi dimanche et lundi a généré des vents violents à plus de 110 km/h sur la façade nord de la Bretagne. Conséquence : une partie de la plage de la charmante anse Du Guesclin s’est déplacée sur le bitume de la route côtière.

Décrite comme « dangereuse », notamment pour les deux roues, la départementale 201 est donc fermée temporairement à la circulation, prévient le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. La mesure sera effective jusqu’au jeudi 19 janvier au matin, le temps pour les services techniques d’intervenir. Une déviation a été mise en place.





La route départementale 201 sera fermée jusqu'au 19 anvier, le temps aux équipes techniques de la désensabler. - CD35

Ce phénomène d’ensablement est particulièrement inquiétant tant il tend à se multiplier ces dernières années. « Les études récentes sur l’évolution du trait de côte et sur les perspectives de changement climatique montrent que la dune recule en moyenne d’un mètre tous les cinq ans, rappelle le département qui alerte même les habitants. A certains endroits ce mouvement est plus fort et atteint un mètre par an. »