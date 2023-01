L’ONG Sea Sheperd révèle ce lundi avoir découvert, samedi, cinq cadavres de dauphins « sévèrement mutilés et éventrés » sur la plage du Grand Crohot, sur le littoral du Bassin d’Arcachon (Gironde). Un autre cadavre avait été trouvé sur la plage de la Terrière à La Tranche sur mer (Vendée), le 11 janvier.

« La mer n’en finit plus de rejeter les cadavres de dauphins, capturés par les engins de pêche. Quand ces derniers sont mutilés, c’est qu’ils ont été soit consommés, soit victimes d’une tentative de les faire couler pour masquer les preuves de capture » assure Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France, dans un communiqué.

L’ONG continue de réclamer, « sur la base de recommandations scientifiques », des « fermetures de quatre mois par an sur les zones à risque aux engins de pêche non sélectifs », et rappelle que « l’État français a été mis en demeure par la Commission européenne et condamnée devant le tribunal administratif pour le non-respect de ses obligations réglementaires à protéger les dauphins. »