S’agissait-il du même animal ? Repéré dans le Finistère et en Ille-et-Vilaine ces derniers mois, un loup a cette fois été vu dans les Côtes d’Armor. Une première pour ce département depuis plus d’un siècle. L’observation a eu lieu le 6 janvier, vers 14 heures, sur la commune de Ploubezre, près de Lannion. Une mère et son fils, qui circulaient en voiture, ont aperçu un canidé ressemblant à un loup à l’entrée d’un champ.

L’adolescent a eu le réflexe de sortir son téléphone et de filmer l’animal haut sur pattes, rapporte France Bleu. Le document a ensuite été transmis à l’Office français de la biodiversité (OFB), lequel a confirmé les doutes des témoins : il s’agissait bien d’un loup gris commun.

Une empreinte retrouvée

Le loup s’était enfui en voyant le véhicule ralentir. L’adolescent est tout de même parvenu à retrouver une empreinte, authentifiée par l’OFB elle aussi, dans le champ de maïs où il a été observé.

Le premier loup recensé en Bretagne était celui filmé début mai 2022 sur la commune de Berrien dans les monts d’Arrée (Finistère). La présence du canidé est avérée dans le Grand Ouest de la France depuis 2021.