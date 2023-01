Les canons à neige peuvent-ils sauver nos pistes de ski ?

Les canons à neige peuvent-ils sauver les stations de ski ? Confrontées à un manque d’enneigement naturel et à une météo quasiment printanière (les températures ayant parfois flirté avec les 20 degrés), nombre d’entre elles ont vécu un début de saison difficile. Au 27 décembre, en plein milieu des vacances de Noël, la moitié des pistes françaises étaient fermées, selon Domaines skiables de France. Certaines stations de basse altitude ont même été contraintes d’arrêter prématurément l’ensemble de leurs remontées mécaniques.

Dans ce contexte, difficile d’imaginer que les canons à neige puissent faire mieux. Comment réussir à produire de la neige de culture si les températures sont défavorables à son maintien ? Car il faut -5°C pour obtenir des flocons. Mais pas seulement.

« La préparation d’un domaine skiable ne commence pas au 15 décembre. On anticipe. Plus de 60 % de la production de neige artificielle est faite en amont, à partir du début du mois de novembre et dès qu’il y a une fenêtre de froid », rappelle Max Rougeaux, responsable marketing de la société TechnoAlpin. L’entreprise italienne TechnoAlpin - dont l’une des deux filiales françaises est basée à Dardilly près de Lyon - fournit depuis 1990 des enneigeurs à près de 80 % des stations de ski en France.

La solution miracle ?

Parfois, il suffit de peu. Avec un système d’enneigement « bien dimensionné », il faut « 72 heures pour produire la neige et préparer la première couche ». « Ce n’est pas énorme, cela peut aller relativement vite », souligne Max Rougeaux. Mais si les périodes de froid venaient à manquer, comme c’est le cas depuis le début de l’année, l’entreprise a conçu une nouvelle technologie appelée « Snow Factory ». Une ferme à neige. Un système capable de produire de la neige de culture « 24h/24 et 7J », lorsque les températures sont positives. Les concepteurs de ce système affirment pouvoir ainsi fabriquer de la neige jusqu’à 35°C.

« Cette fois, la congélation se fait dans l’air ambiant, explique le responsable marketing. Un gros conteneur, doté de générateurs à glace, refroidit l’eau. Ensuite, on va créer des copeaux qui seront expulsés à l’extérieur ». Si cette technologie « n’est pas encore vraiment développée », elle n’a toutefois pas « pas à vocation à remplacer les enneigeurs » qui restent essentiels pour « maintenir une activité touristique forte ». Mais « elle peut être utilisée en appoint de production sur un fond de neige, sur des zones particulières », précise Max Rougeaux.





Quid de l'eau?

Et d'où vient l'eau qui sera transformée en neige? L’entreprise TechnoAlpin, indiquant qu'elle est « prélevée de son milieu naturel », puis « congelée avant d’être restituée à la nature ». Le skieur n’y voit que du feu, assure-t-elle.

« La neige que l’on produit n’est plus la même chose que celle que l’on fabriquait il y a 40 ans. A l’époque, on faisait des neiges un peu plus dures. Aujourd’hui, on peut régler la qualité de la neige avec des neiges plus poudreuses, des neiges plus dures, expose Max Rougeaux. Une fois qu’elle est damée, le skieur ne voit pas la différence d’autant qu’en général, on skie sur un volume de neige de culture pour dix volumes de neige naturelle. Au niveau de la qualité, il n’y a pas de différence quand la neige est bien travaillée. »

Mais comme on le sait, rien ne vaut d’importantes précipitations naturelles. Les récentes chutes de neige, enregistrées ces derniers jours, ont offert un répit à de nombreuses stations. Jusqu’à quand ?