« J’ai mangé le dernier hier. Il était délicieux ! » Benjamin Goues est l’un des rares Français à pouvoir consommer des avocats de son jardin. Ce jardin, ce n’est pas vraiment le sien. Responsable des jardins Georges-Delaselle, le jeune homme est à la tête d’un incroyable espace botanique regroupant 1.700 espèces sur un peu plus de deux hectares. Sa particularité : être implanté sur l’île de Batz, au large d’un Finistère nord pas franchement réputé pour la douceur de son climat. Depuis quelques années, ces incroyables jardins offrent pourtant un étonnant spectacle hivernal en faisant tomber du ciel quelques avocats. Et tout ça à près de 9.000 kilomètres du Mexique, premier producteur mondial de ce fruit plutôt gras.

Pour l’instant, six fruits sont tombés du ciel de l’île de Batz. C’est un peu moins que l’an dernier, où les jardiniers en avaient récolté douze, ici au large de Roscoff. « La première fois que nous avons eu des fruits, c’était en 2015. C’était pendant l’été. On était hyper surpris, d’autant qu’on ne les voyait pas pousser », se souvient Benjamin Goues. Le seul avocatier de l’île a été planté là il y a une trentaine d’années. « Normalement les avocatiers donnent au bout de deux à trois ans. Nous, il a fallu trente ans. Il faut relativiser, on ne va pas lancer une production commerciale », glisse avec humour le jeune homme.

Créé en 1897 par un assureur parisien passionné de botanique, le jardin de l'île de Batz a longtemps été entretenu mais parfois été abandonné. - Jardin Georges Delaselle

L’arbre mesure désormais sept à huit mètres de haut mais reste protégé du vent grâce à l’épaisse canopée qui l’entoure. Surtout, il profite du microclimat de l’île de Batz, où il ne fait « jamais froid », selon ses habitants. C’est ici qu’en 1897, le riche assureur parisien Georges Delaselle avait établi un jardin tropical, participant à planter les premiers arbres de l’île. L’avocatier n’est arrivé que bien plus tard.

Fruit climactérique

Depuis l’atypique été 2015, l’arbre donne des fruits chaque hiver, en plus ou moins grande quantité. Pour seul soin, les jardiniers lui offrent un épais paillage, qui lui offre beaucoup d’humus. Ce cas n’est pas unique en Bretagne. Ailleurs dans le Finistère, quelques particuliers ont eux aussi réussi à obtenir quelques avocats, bien souvent dans des lieux très abrités.

Comme le kiwi ou la banane, l’avocat a cette particularité qu’il ne mûrit qu’une fois qu’on l’a cueilli. On appelle ça un fruit climactérique, qui demande de l’éthylène pour mûrir. « Quand ils tombent au sol, ils sont durs comme des cailloux et tout verts. Il faut attendre plusieurs jours pour qu’ils mûrissent », confirme le responsable du jardin de l’île. Lui jure qu’après cela, ils sont « délicieux ».