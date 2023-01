Comment va voter la gauche ce mardi sur le projet de loi d’accélération des énergies renouvelables ? La réponse est cruciale pour le gouvernement. L’Assemblée nationale va se prononcer sur le texte, un vote qui pourrait être serré en raison de l’abstention des écologistes et des hésitations des socialistes. Si c’est un feu vert, une commission mixte réunira des députés et sénateurs, a priori le 24 janvier, pour tenter d’établir un texte de compromis, en vue d’une adoption définitive en février.

« Il y a eu des discussions jusqu’au bout et beaucoup d’appels ce week-end », glisse-t-on du côté du ministère de la Transition énergétique, qui compte et recompte les forces en présence avant le scrutin solennel en fin d’après-midi, au bout de cette première lecture. Une abstention d’une partie de la gauche suffit au camp présidentiel. Mais il aurait espéré davantage d’allant autour d’un texte qui vise à déployer plus rapidement les projets éoliens et photovoltaïques, et qui avait obtenu un large aval du Sénat début novembre.

« Ce projet de loi accélère de plusieurs années les projets d’énergies renouvelables. C’est un fait. Donc soit les groupes d’opposition (de gauche) sont cohérents avec leur programme présidentiel et législatif (…), soit ils restent dans la posture politique et choisissent l’opposition de principe », attaque ainsi la ministre Agnès Pannier-Runacher.

EELV « attend mieux »

Les écologistes ont déjà promis une « abstention d’attente » pour « mettre la pression » avant la suite. « On attend mieux », par exemple sur le déploiement des renouvelables sur le bâti existant, souligne la cheffe du parti EELV Marine Tondelier. Les insoumis s’abstiendront ou voteront contre, et les communistes s’apprêtent à s’opposer au texte.

Une clef du scrutin est donc entre les mains du PS. Le groupe entend trancher ce mardi matin entre abstention et soutien. Le gouvernement espère aussi s’appuyer sur le petit groupe indépendant Liot.

LR dénonce un « saucissonnage » des textes énergétiques

Car au Palais-Bourbon, l’exécutif a vite compris que la droite voterait contre ce texte. Les députés LR ont en effet adopté une ligne plus dure que leurs collègues du Sénat. Ils contestent des « dérogations injustifiées accordées à l’éolien », une « énergie intermittente » et dénoncent un « saucissonnage » des textes énergétiques. Un projet de loi dédié au nucléaire arrive dans l’hémicycle du Sénat dès le 17 janvier, avant la future programmation pluriannuelle de l’énergie. Le RN a pour sa part fustigé tout au long des discussions les « nuisances » des éoliennes : « ça vrille les yeux et le cerveau », selon le député Pierre Meurin.