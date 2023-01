La Corse a été placée lundi en alerte orange vent par Météo-France de lundi 16 heures à 23 heures pour des rafales qui pourront dépasser les 120 km/h.









« En Corse, de très fortes rafales de vent se produiront dans la soirée de lundi en montagne et sur la plaine orientale » avec des rafales pouvant atteindre « 120 à 140 km/h », précise l’organisme météorologique qui a également placé l’île en alerte jaune vagues-submersion et avalanche.

Des rafales à 160 km/h

La préfecture de Haute-Corse avait indiqué dimanche dans un communiqué de presse, alors que l’île n’était encore placée qu’en vigilance jaune, que le vent d’ouest allait « souffler (lundi après-midi) sur l’ensemble de l’île et se renforce(r) sur les reliefs, la partie est de l’île et le littoral ouest » avec des rafales pouvant atteindre « 140 à 160 km/h sur le Cap Corse ».

« Par déferlement », les rafales seront « comprises entre 100 et 120 km/h dans la partie est de l’île de Bastia à Solenzara. Sur le littoral ouest, elles atteindront 80 à 100 km/h », précisait la préfecture en soulignant que « le maximum de vent » devait se produire « du milieu de journée jusqu’en soirée » avant de faiblir progressivement dans la nuit de lundi à mardi. La préfecture « recommande la plus grande prudence dans les déplacements et dans la pratique d’activités de plein air ».