Il y a cinquante ans, Pierre Baudis, le maire de la Ville rose, enterrait un projet qui paraît encore plus saugrenu aujourd’hui : celui de transformer le canal du Midi en autoroute à 2X3 voies sur les 7 km de sa traversée de Toulouse. Il a opté à l’époque pour la flânerie et la « coulée de verdure ». Même si dans les faits, cinq décennies plus tard, les berges de la célèbre voie d’eau et de ses canaux secondaires donnent directement sur des files ininterrompues de voitures. Quelque 60.000 véhicules longent par exemple le canal tous les jours du côté de l’Embouchure.









Mais l’heure est au retour aux sources. Après « une première concertation des riverains en 2022 », Jean-Luc Moudenc, le maire et président de Toulouse métropole, a dévoilé les premières esquisses du « Grand Parc Canal ». « Le but de ce projet est avant tout de redonner la place à la nature, de végétaliser, de faire en sorte que les canaux soient vus avant tout comme des plans d’eau, et de donner la priorité aux circulations douces, bref de renouer avec l’esprit d’une promenade », a expliqué l’édile. « Nous réduirons la place de la voiture, en apaisant les berges du Canal », a-t-il poursuivi. François Chollet, élu en charge du dossier, évoque même « une diminution d’environ 50 % » de l’emprise de la voiture autour du canal, soit la disparition d’une file de circulation sur deux, alors que « la trame végétale des berges » pourrait être doublée. Ce projet global de réduction du flux ne sera effectif qu’à l’horizon de la mise en service de la ligne C du métro, prévue fin 2028, « pour offrir des alternatives » de déplacement.

Le « laboratoire » du parvis de Brienne

Mais d’ici là, par petites touches, des « aménagements tactiques », c’est-à-dire réversibles comme l’installation de bancs, verront le jour le long du canal du Midi et du canal latéral, du port de l’Embouchure à Lespinasse en passant par le port Saint-Sauveur ou le bassin des Filtres.





Avant: Le parking actuel des allées de Brienne à Toulouse. - DR





Après: l'idée d'aménagement du Parvis de Brienne qui va être soumise à la concertation des riverains. - Jacqueline Osty, paysagiste

La première transformation d’ampleur se fera sur le parvis de Brienne, aujourd’hui un parking moche situé derrière la place Saint-Pierre, au pied du beau bâtiment moderne de la Toulouse School of Economics (TSE) et du joyau universitaire qu’est la Manufacture des tabacs. Les premières esquisses verdoyantes, qui font la part belle aux arbres et aux piétons, seront soumises à concertation « dès ce mois de janvier ». L’objectif étant « d’ouvrir au public ces nouveaux aménagements en juillet 2025 ». L’écluse Saint-Pierre qui donne sur la Garonne, sera également restaurée. Sur canal en lui-même, François Chollet estime « sur la base de premières études » que le fret fluvial peut redevenir une bonne alternative au transport routier de marchandises.