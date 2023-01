Le projet n’en est encore qu’au stade d’étude. Mais si les tests sont concluants, le futur parc éolien offshore en baie de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), actuellement en cours de construction, pourrait bientôt devenir un site d’élevage de moules et d’huîtres. A la manœuvre sur le chantier, la société Ailes Marines, filiale du géant espagnol Iberdrola, a en effet signé fin décembre un partenariat avec le comité régional de la conchyliculture Bretagne Nord pour financer une étude de faisabilité en vue d’installer une ferme aquacole au sein du parc éolien.

Déjà mené aux Pays-Bas, le projet vise à faire pousser des moules, des huîtres et d’autres types de coquillages sur les fondations des 62 éoliennes qui composeront le futur parc, qui doit entrer en service fin 2023. « Les espèces qui y seront testées sont uniquement des espèces autochtones », souligne dans un communiqué Sylvain Cornée, président du comité régional. Pour les professionnels, ce projet de ferme en aquaculture multi-trophique intégrée (AMTI) présente l’avantage de « réduire l’impact environnemental de l’élevage. » Il pourrait également apporter un complément d’activité aux conchyliculteurs français dont la production baisse depuis quelques années.

Une étude de faisabilité de plusieurs mois

En attendant, il reste encore beaucoup de travail avant que les premières huîtres et moules ne poussent au pied des éoliennes au large de Saint-Brieuc. Préambule à la phase de tests expérimentaux en mer, l’étude de faisabilité durera en effet plusieurs mois afin « d’identifier les modalités réglementaires, techniques et économiques pour la mise en place de cette ferme expérimentale », indique Sylvain Cornée.









Assez innovant, ce projet fait partie du programme IBreizh signé fin novembre entre la région Bretagne et le groupe Iberdrola. Constructeur et futur exploitant du parc éolien en baie de Saint-Brieuc, le géant espagnol de l’énergie s’est engagé à financer pour une dizaine de millions d’euros des projets liés à la pêche, à l’aquaculture et à l’environnement dans la région, et notamment dans les Côtes-d’Armor.