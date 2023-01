Un circuit mondial, et des opérations lucratives. Les douanes et la Garde civile espagnoles ont « démantelé » une « organisation criminelle qui, durant les deux dernières années, avait réussi à envoyer, depuis l’île espagnole de la Grande Canarie, plus de 5.000 tonnes de déchets dangereux issus d’appareils électroniques vers l’Afrique ».

Le bénéfice économique de ce trafic a été évalué à plus d’un million et demi d’euros, selon les autorités espagnoles. Ces déchets contiennent des substances et des gaz qui abîment la couche d’ozone et contribuent au réchauffement climatique, précise un communiqué du ministère des Finances.

Des déchets présentés comme des articles d’occasion en Afrique

Les déchets étaient envoyés par bateaux, « principalement » en Mauritanie, au Nigeria, au Ghana et au Sénégal. Les autorités ont arrêté 43 personnes « pour des délits présumés contre l’environnement » faux et usage de faux, et appartenance à une organisation criminelle.

La bande « retirait les déchets de la filière légale », à l’aide d’une « supposée entreprise de gestion qui falsifiait des documents sur la provenance et la gestion », ont détaillé les autorités.

Ces déchets étaient ensuite présentés comme des articles d’occasion pour être envoyés à ces pays africains. Or, ces rebuts, qui contiennent notamment du mercure, du plomb, du cadmium, de l’arsenic et du phosphore, doivent être remis à des entreprises homologuées et autorisées à les décontaminer.