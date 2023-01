Pour ou contre le dimanche sans chasse ? Ces dernières années, la question est revenue à plusieurs reprises dans le débat public, souvent tristement relancée par la mort accidentelle d’un ou une randonneuse par un tir de chasseur. Plusieurs candidats à la présidentielle 2022 proposaient d’ailleurs l’interdiction de la chasse le dimanche, Yannick Jadot, le candidat EELV, poussant même pour tous les week-ends et les vacances scolaires.

Le sujet est de nouveau tout en haut de l’agenda en ce début d’année 2023. Le 9 janvier, le gouvernement doit ainsi faire plusieurs annonces concernant la sécurisation de la chasse.

Un sentiment d’insécurité grandissant ?

Sans attendre, l’Ifop a publié ce lundi un sondage réalisé à la demande de sept associations de protection de la nature et dans lequel 78 % des Français se disent favorables à ce que le dimanche devienne un jour sans chasse.

Autre chiffre de l’étude mis en avant par les ONG : 70 % des Français disent ne pas se sentir en sécurité lorsqu’ils se promènent dans la nature en période de chasse, dont 32 % « pas du tout ». « Contre 54 % seulement en 2009, et 61 % en 2016, rappelle la Ligue de protection des oiseaux (LPO), dans un communiqué. Le sentiment d’insécurité par rapport à la chasse progresse nettement. » Dans le détail, les femmes (75 %) se sentent plus en insécurité que les hommes (63 %). Et puis, « bien loin des clichés, ce sont les habitants des campagnes les plus inquiets », poursuit la LPO. 74 % des sondés vivant dans des communes rurales ont ainsi ce sentiment d’insécurité lorsqu’ils se promènent dans la nature en période de chasse contre 67 % des sondés vivant dans l’agglomération parisienne.

Une proposition écartée par le gouvernement ?

Ce sondage publié lundi a été commandé à l’Ifop la suite d’un courrier adressé par une quinzaine d’associations environnementales à Emmanuel Macron, le 21 novembre. Et resté sans réponse. Ces ONG réclamaient alors deux jours sans chasse par semaine dont le dimanche. Leurs revendications se concentrent sur cette trêve dominicale désormais, mais avec peu de chance d’être entendues ?

Ce mardi, la LPO communique déjà sur « l’heure du grand renoncement », en disant savoir que cette proposition d’un dimanche sans chasse ne serait pas retenue par le gouvernement. « Les points du plan sont toujours en négociation », répond-on au cabinet de Bérangère Couillard, secrétaire d’Etat chargée de l’écologie.