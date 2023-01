Malgré sa durée (85 jours) et les images impressionnantes des coulées de lave en fusion, l’éruption du Cumbre Vieja sur l’île espagnole de La Palma n’avait jusqu’à présent fait officiellement aucun mort.

Un cadavre avait bien été découvert le 13 novembre dans le périmètre de sécurité sur cette île des Canaries, mais les autorités attendaient les résultats de l’autopsie pour se prononcer sur les causes du décès.

Un homme de 72 ans, seule victime humaine

Lundi, la justice a finalement officialisé « une victime mortelle » de « l’éruption du volcan de La Palma entre le 18 septembre et le 13 décembre 2021 ».

« L’autopsie a confirmé que l’homme de 72 ans retrouvé mort dans le garage de sa maison est décédé après avoir inhalé des gaz toxiques, ce qui certifie que la tragédie a bel et bien fait une victime humaine », a conclu un tribunal des Canaries dans un communiqué diffusé lundi.





Ces trois mois d’éruption avaient laissé exsangues les 83.000 habitants de La Palma, une île très touristique : plus de 7.000 personnes avaient été évacuées, près de 3.000 bâtiments détruits et des plantations de bananes rayées de la carte.

La lave avait recouvert 1.250 hectares dans l’île et l’avait même agrandie en se solidifiant au contact de l’eau de mer, donnant naissance à deux péninsules. Cette éruption a été la plus longue qu’ait connue La Palma et la première en 50 ans, après celles du San Juan en 1949 et du Teneguia en 1971.