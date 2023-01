Une tombe créée pour le film John Wick, une colonne antique du dernier Astérix, un canapé de la série En thérapie… Bienvenue à La Ressourcerie du cinéma, qui récupère des anciens décors de films !

« Un décor construit représente 15 tonnes de déchets à chaque film »

Karine d’Orlan déclare avoir co-créé ce lieu pour des raisons écologiques : « On estime qu’un décor construit représente à peu près 15 tonnes de déchets, précise-t-elle. Une étude de 2020 indique d’ailleurs que le cinéma est générateur de 1,7 million de tonnes de CO² et que les seuls décors représentent un quart de cette pollution. »

Selon elle, « 60 % des décors d’un film sont constitués de "feuilles décor" – des faux murs escamotables –, alors c’est important d’arrêter de les jeter et d’en faire quelque chose, parce que c’est du bois et que le bois est en train de cramer partout sur la planète ! Nous, on remet cette ressource à disposition de celles et ceux qui en ont besoin ».

Les clients de la Ressourcerie du cinéma, située dans l’usine Mozinor de Montreuil, ont des profils très variés : « On s’adresse aux professionnels, mais pas uniquement ceux des métiers du cinéma ; on propose ainsi du matériel à l’industrie du BTP, aux artisans, aux architectes d’intérieur… et même aux particuliers, qui viennent de temps en temps nous acheter des pièces comme des portes, des fenêtres, des accessoires », ajoute la cofondatrice.