Bretons, sortez vos parapluies. Des pluies temporairement soutenues vont s’abattre sur le Finistère et le Morbihan, placés en vigilance orange « pluie - inondation » ce vendredi matin. L’alerte est fixée jusqu’à samedi minuit.





🔶 2 départements en Orange pic.twitter.com/dQlcfXeOjM — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) December 30, 2022







Ces pluies s’accompagneront de vents forts de sud-ouest ainsi que de fortes vagues sur le littoral du sud Finistère et de l’Ouest du Morbihan. Au fil des heures, ces pluies se décaleront vers l’est et arroseront l’après-midi les régions allant du nord de la Loire vers les Hauts de France, le Grand-Est et le nord des Alpes.