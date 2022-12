Les 819.600 habitants de Bordeaux Métropole, vont pouvoir adopter de nouveaux réflexes de tri des déchets à compter du 1er janvier 2023. Tous les papiers et les emballages ménagers (pot de yaourt, capsule de café, barquette en polystyrène, film et sachet plastique, papier ou barquette de beurre…) pourront être jetés dans le bac de tri (bac vert ou bac vert et jaune) et non plus dans le bac noir.

« Cela va ainsi permettre d’augmenter les volumes à valoriser », explique Bordeaux Métropole. Cette consigne sera étendue au niveau national. Selon Citeo (entreprise qui prend en charge le recyclage des cartons et papiers), dans les communes où le tri est simplifié, on recycle en moyenne 3 kg d’emballages légers (papier-carton, acier, aluminium, plastique) de plus par habitant que dans d’autres villes, dont 2,5 kg d’emballages en plastique supplémentaire.

Réduction de 15 % par an des déchets ménagers

« Afin d’absorber ces nouveaux flux, Bordeaux Métropole a décidé de moderniser et d’agrandir le centre de tri de Bègles. » Le montant de l’investissement s’élève aux alentours de 35 millions d’euros, pour une mise en service prévue début 2023.

En 2021, la quantité d’emballages et de papiers collectés via les bacs de tri sur Bordeaux Métropole, s’élevait à 37.700 tonnes soit 47 kg/an/habitant. « La métropole souhaite une valorisation matière d’au moins 65 % des déchets d’ici à 2035 et une réduction de 15 % par an et par habitants des déchets ménagers assimilés d’ici à 2030 par rapport à 2010 » indique la collectivité.